Екатеринбург планирует подать заявку на проведение турнира претендентов

Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 году в Берлине, победителем стал американец Фабиано Каруана, который позже в борьбе за звание чемпиона мира уступил действующему обладателю титула норвежцу Магнусу Карлсену.

«Шахматному сообществу Екатеринбурга давно хочется большого шахматного соревнования, они обратились с такой идеей, Анатолий Евгеньевич (Карпов) ее поддержал. Насколько я слышал, эту идею разделяет губернатор. Это прекрасное место, где было бы неплохо провести турнир претендентов. Но я считаю, что сейчас рановато об этом говорить, потому что надо понять, будут ли в турнире претендентов российские участники. Это главный момент», — заявил Филатов по телефону.