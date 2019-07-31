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31 июля, источник: Спорт РИА Новости

Екатеринбург планирует подать заявку на проведение турнира претендентов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Сергей Смышляев. Екатеринбург планирует подать заявку на проведение турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, и Федерация шахмат России (ФШР) поддержит эту идею при определенном условии, заявил РИА Новости президент ФШР Андрей Филатов.

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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 году в Берлине, победителем стал американец Фабиано Каруана, который позже в борьбе за звание чемпиона мира уступил действующему обладателю титула норвежцу Магнусу Карлсену.

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«Шахматному сообществу Екатеринбурга давно хочется большого шахматного соревнования, они обратились с такой идеей, Анатолий Евгеньевич (Карпов) ее поддержал. Насколько я слышал, эту идею разделяет губернатор. Это прекрасное место, где было бы неплохо провести турнир претендентов. Но я считаю, что сейчас рановато об этом говорить, потому что надо понять, будут ли в турнире претендентов российские участники. Это главный момент», — заявил Филатов по телефону.

«Если там будут наши шахматисты, а на своем поле играть приятнее, радуешь болельщиков, мы бы всецело поддержали проведение такого турнира в Екатеринбурге. При условии участия российских шахматистов», — подчеркнул собеседник агентства.

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