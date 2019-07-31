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31 июля, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий и Грищук делят 2−3-е места на шахматном турнире в Париже

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Александр Грищук делят 2−3-е места после первого круга блица на турнире по рапиду и блицу в Париже, который входит в серию Grand Chess Tour.

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Источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий в среду в девяти турах блица набрал 5,5 очка, Грищук — 3,5. Еще один россиянин Даниил Дубов записал на свой счет 3,5 балла.

Лидером всего турнира является француз Максим Вашье-Лаграв — 17,5 очка. У Непомнящего и Грищука по 15,5 балла, на счету Дубова 10,5 очка. Другие участники соревнований набрали следующее количество баллов: Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Вишванатан Ананд (Индия) — по 14,5; Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 13; Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 10,5; Аниш Гири (Нидерланды) — 9.

Заключительный круг блица состоится в четверг.

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