Непомнящий и Грищук делят 2−3-е места на шахматном турнире в Париже

Непомнящий в среду в девяти турах блица набрал 5,5 очка, Грищук — 3,5. Еще один россиянин Даниил Дубов записал на свой счет 3,5 балла.
Лидером всего турнира является француз Максим Вашье-Лаграв — 17,5 очка. У Непомнящего и Грищука по 15,5 балла, на счету Дубова 10,5 очка. Другие участники соревнований набрали следующее количество баллов: Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Вишванатан Ананд (Индия) — по 14,5; Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 13; Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 10,5; Аниш Гири (Нидерланды) — 9.
Заключительный круг блица состоится в четверг.