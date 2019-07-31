Непомнящий и Грищук делят 2−3-е места на шахматном турнире в Париже

Непомнящий и Грищук делят 2−3-е места на шахматном турнире в Париже

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Александр Грищук делят 2−3-е места после первого круга блица на турнире по рапиду и блицу в Париже, который входит в серию Grand Chess Tour.