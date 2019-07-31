Непомнящий опустился на 7-е место в рейтинге FIDE, Горячкина идет третьей

Непомнящий (2774) переместился с шестой на седьмую строчку, Александр Грищук (2759) опустился на 11-е место. Также в топ-20 рейтинга входят еще четыре представителя России: Владислав Артемьев (2757, 13-е место), Владимир Крамник (2753, 15-е), Сергей Карякин (2750, 17-е) и Дмитрий Андрейкин (2743, 20-е).