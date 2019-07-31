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31 июля, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий опустился на 7-е место в рейтинге FIDE, Горячкина идет третьей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на седьмое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте FIDE.

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Источник: Спорт РИА Новости

В рейтинге по-прежнему лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2882 очка), второе место занимает американец Фабиано Каруана (2818), замыкает тройку сильнейших китаец Дин Лижэнь (2805).

Непомнящий (2774) переместился с шестой на седьмую строчку, Александр Грищук (2759) опустился на 11-е место. Также в топ-20 рейтинга входят еще четыре представителя России: Владислав Артемьев (2757, 13-е место), Владимир Крамник (2753, 15-е), Сергей Карякин (2750, 17-е) и Дмитрий Андрейкин (2743, 20-е).

В женском рейтинге продолжает лидировать китаянка Хоу Ифань (2659), на втором месте идет ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2600), россиянка Александра Горячкина (2564) располагается на третьем месте. В первой десятке рейтинга из российских шахматисток также находятся Екатерина Лагно (2544, 7-е место) и Александра Костенюк (2507, 9-е).

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