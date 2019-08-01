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1 августа, источник: Спорт РИА Новости

Максим Вашье-Лаграв выиграл турнир серии Grand Chess Tour по рапиду и блицу

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв стал победителем турнира по рапиду и блицу в Париже, который входит в серию Grand Chess Tour.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг в Париже прошел заключительный тур по блицу. По итогам партий по рапиду и блицу Вашье-Лаграв набрал 21 очко (13 в рапиде + 8 в блице) и занял итоговое первое место.

Вторым стал представитель Индии Вишванатан Ананд, в активе которого 20,5 балла (10+10,5). Замкнули тройку набравшие по 20 баллов россияне Александр Грищук (12+8) и Ян Непомнящий (10+10).

Еще один российский шахматист Даниил Дубов (7+7) занял девятое место.

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