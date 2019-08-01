Максим Вашье-Лаграв выиграл турнир серии Grand Chess Tour по рапиду и блицу
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Французский шахматист Максим
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Французский шахматист Максим
В четверг в Париже прошел заключительный тур по блицу. По итогам партий по рапиду и блицу
Вторым стал представитель Индии Вишванатан Ананд, в активе которого 20,5 балла (10+10,5). Замкнули тройку набравшие по 20 баллов россияне Александр Грищук (12+8) и Ян Непомнящий (10+10).
Еще один российский шахматист Даниил Дубов (7+7) занял девятое место.