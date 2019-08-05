В Минске пройдут два международных турнира по шахматам
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пройдут два международных турнира по быстрым шахматам, сообщили БЕЛТА в
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пройдут два международных турнира по быстрым шахматам, сообщили БЕЛТА в
С 16 по 18 августа в столичном Дворце спорта пройдет III чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди детей до 8, 10 и 12 лет. В соревнованиях планируется участие более 750 юных спортсменов из 33 стран мира. На официальном сайте Белорусской федерации шахмат будут организованы
Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет Беларуси, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская федерация шахмат и Школа шахмат ФИДЕ в Беларуси.
Также во Дворце спорта
В соревнованиях примут участие около 100 шахматистов из 12 стран мира.