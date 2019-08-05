В Минске пройдут два международных турнира по шахматам

С 16 по 18 августа в столичном Дворце спорта пройдет III чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди детей до 8, 10 и 12 лет. В соревнованиях планируется участие более 750 юных спортсменов из 33 стран мира. На официальном сайте Белорусской федерации шахмат будут организованы онлайн-трансляции состязаний на 50 досках.