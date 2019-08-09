Олимпийскую деревню построят в Югре для проведения Шахматной олимпиады в 2020 году

В конце мая Артамонов сообщал ТАСС, что власти региона планировали к маю 2020 года возвести в
«Возведение данного спортивного комплекса продолжится, но по пожеланию Международной шахматной федерации (FIDE) мы построим Олимпийскую деревню и расположим все объекты для турнира компактно в другом месте города. В ней будут созданы два 25-этажных дома, под проживание участников, которые после окончания соревнований останутся для студентов и работников социальной сферы, двойник универсального спортивного комплекса, возводящегося возле Центра развития теннисного спорта. Также там появятся здание под питание 2 тыс. участников и экспоцентр, где пройдут различные деловые встречи», — сказал Артамонов.
По его словам, возведение Олимпийской деревни должно завершиться летом 2020 года. «Объекты все будут сданы к июлю 2020 года, уже начались работы по их строительству. Опасений по поводу возведения у нас нет, ожидаем, что все будет построено в срок, например, два дома будут строиться по быстровозводимой технологии. Удобно, когда все это в одном месте, поскольку так всегда делается, изначально надо было так делать, но
Точную стоимость объектов он озвучить не смог, сообщив, что ориентировочная стоимость двух 25-этажных домом составит около 2,5 млрд рублей, а спортивного комплекса — более 1 млрд рублей.
Собеседник агентства добавил, что все работы ведутся в рамках благоустройства
По данным региональных властей, площадь универсального спортивного комплекса составит 13 тыс. кв. метров. Сооружение предполагается использовать для проведения соревнований международного уровня. Оно рассчитано на 500 зрительских мест и будет включать в себя площадки для занятий
В здании будут располагаться
Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных — членов FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.