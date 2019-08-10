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10 августа, источник: ТАСС

Инаркиев одержал победу в первом туре Суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 10 августа. Шахматист Эрнесто Инаркиев черными фигурами победил Александра Мотылева в первом туре Суперфинала мужского чемпионата России, который проходит в Удмуртской Республике.

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Источник: РИА "Новости"

Также Кирилл Алексеенко белыми фигурами выиграл у Владимира Федосеева. Ничейными результатами завершились партии Алексей Дреев — Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко — Максим Матлаков, Александр Предке — Владислав Артемьев и Алексей Сарана — Евгений Томашевский.

В турнирной таблице после первого тура лидируют Инаркиев и Алексеенко, набравшие по одному очку. Дреев, Витюгов, Предке, Артемьев, Сарана, Томашевский, Яковенко и Матлаков имеют в активе по 0,5 очка, Федосеев и Мотылев не набрали турнирных баллов.

У женщин победы одержали Дарья Чарочкина белыми фигурами над Маргаритой Потаповой, Валентина Гунина над Зариной Шафигуллиной и Наталья Погонина над Еленой Томиловой, победительницы играли белыми фигурами. Вничью завершились партии Ольга Гиря — Алина Кашлинская, Александра Костенюк — Александра Горячкина и Полина Шувалова — Анастасия Боднарук.

В турнирной таблице по одному очку набрали Чарочкина, Гунина и Погонина, по 0,5 очка — Шувалова, Боднарук, Гиря, Кашлинская, Костенюк и Горячкина, не набрали турнирных баллов Потапова, Шафигуллина и Томилова.

Второй тур пройдет в воскресенье. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 23 августа, призовой фонд составляет 10 млн руб.

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