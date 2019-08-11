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01:02 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Каруана не сыграют на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске

ТАСС, 11 августа. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и второй номер рейтинга американец Фабиано Каруана не примут участие в Кубке мира, который пройдет в Ханты-Мансийске. Список участников соревнований опубликован на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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Источник: РИА "Новости"

Также пресс-служба FIDE опубликовала пары первого раунда Кубка мира.

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграет с индонезийцем Сусанто Мегаранто, Ян Непомнящий — с Сугаром Ган-Эрдене из Монголии, Александр Грищук — с литовцем Паулюсом Пултиневичюсом, Владислав Артемьев — с соотечественником Ильей Илюшенком, Дмитрий Андрейкин — с бразильцем Крикором Мехитаряном, Петр Свидлер — с кубинцем Карлосом Даниэлем Алборносом Кабрерой, Никита Витюгов — с норвежцем Фроде Уркедалом, Даниил Дубов — с перуанцем Эмилио Кордовой. Всего на турнире будут стартовать 28 российских шахматистов.

Победителем прошлого Кубка мира, который проходил в 2017 году в Тбилиси, стал Левон Аронян из Армении, обыгравший в финале китайца Дина Лижэня. Аронян в первом раунде турнира 2019 года сыграет с египтянином Эссамом Эль-Гинди, Дин Лижэнь, занимающий третье место в рейтинге FIDE, — с Шоном Прессом из Папуа — Новой Гвинеи.

Кубок мира пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн. Победитель получит $110 тысяч.

Двое финалистов соревнований примут участие в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с Карлсеном.

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