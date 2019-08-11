Карлсен и Каруана не сыграют на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске
ТАСС, 11 августа. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и второй номер рейтинга американец Фабиано Каруана не примут участие в Кубке мира, который пройдет в
ТАСС, 11 августа. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и второй номер рейтинга американец Фабиано Каруана не примут участие в Кубке мира, который пройдет в
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Победителем прошлого Кубка мира, который проходил в 2017 году в Тбилиси, стал Левон Аронян из Армении, обыгравший в финале китайца Дина Лижэня. Аронян в первом раунде турнира 2019 года сыграет с египтянином Эссамом
Двое финалистов соревнований примут участие в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с Карлсеном.