Карякин на старте КМ сыграет с шахматистом из Индонезии

Победитель и финалист Кубка мира-2019 получат право в 2020 году выступить в турнире претендентов на матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Карякин является победителем Кубка мира-2015, в 2017 году аналогичный турнир выиграл армянин Левон Аронян.