Карякин на старте КМ сыграет с шахматистом из Индонезии
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий в первом раунде предстоящего Кубка мира по шахматам в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий в первом раунде предстоящего Кубка мира по шахматам в
Победитель и финалист Кубка мира-2019 получат право в 2020 году выступить в турнире претендентов на матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Карякин является победителем Кубка мира-2015, в 2017 году аналогичный турнир выиграл армянин Левон Аронян.
Участниками соревнования 128 шахматистов с призовым фондом 1,6 миллиона долларов, которое пройдет с 10 сентября по 4 октября, станут 28 россиян.
Соперником Александра Грищука в первом круге будет литовец Паулиус Пултиневичус, а финалиста Кубка мира-2015 Петра Свидлера — кубинец Карлос Альборнос Кабрера. Владислав Артемьев встретится с соотечественником Ильей Ильюшенком, Дмитрий Андрейкин — с представителем Бразилии Крикором Мехитаряном.