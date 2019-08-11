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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карякин на старте КМ сыграет с шахматистом из Индонезии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий в первом раунде предстоящего Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске встретятся с индонезийцем Сусанто Мегаранто и монголом Сугаром Ган-Эрдене соответственно, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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Источник: Спорт РИА Новости

Победитель и финалист Кубка мира-2019 получат право в 2020 году выступить в турнире претендентов на матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Карякин является победителем Кубка мира-2015, в 2017 году аналогичный турнир выиграл армянин Левон Аронян.

Участниками соревнования 128 шахматистов с призовым фондом 1,6 миллиона долларов, которое пройдет с 10 сентября по 4 октября, станут 28 россиян.

Соперником Александра Грищука в первом круге будет литовец Паулиус Пултиневичус, а финалиста Кубка мира-2015 Петра Свидлера — кубинец Карлос Альборнос Кабрера. Владислав Артемьев встретится с соотечественником Ильей Ильюшенком, Дмитрий Андрейкин — с представителем Бразилии Крикором Мехитаряном.

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