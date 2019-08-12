Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12.08
Ростов
Крылья Советов
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
12 августа, источник: БЕЛТА

Белоруска Яна Якубович стала абсолютной победительницей юниорского ЧЕ по шашкам-100 в Варшаве

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Яна Якубович стала абсолютной победительницей 21-го юниорского чемпионата Европы по шашкам-100 в Варшаве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации шашек.

Наверх

Соревнования в столице Польши проходили в пяти возрастных группах по классической программе, блицу и рапиду.

Читайте также
Белоруска Ольга Федорович стала бронзовым призером этапа КМ по шашкам в Латвии

Как рассказали в федерации, белорусские игроки завоевали 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей и стали вторыми в командном зачете, уступив только сборной России.

Абсолютной чемпионкой Европы, победив во всех трех видах, стала 19-летняя Яна Якубович. По две золотые награды также выиграли среди молодежи в блице и рапиде Владислав Валюк, среди юниоров — Михаил Семенюк, в рапиде Виктория Николаева среди кадеток (U-16) заняла первое место. На верхнюю ступень пьедестала почета поднимались также в классической программе Вера Хващинская (молодежь, Бобруйск), Ксения Белая в рапиде (U-13, Витебск). Еще семь белорусских шашистов стали призерами турнира.

В юниорском чемпионате Европы по шашкам-100 приняли участие 357 спортсменов из 15 стран.

 Гороскоп на август 2019 года
Концерт Веры Брежневой едва не закончился трагедией
«Ростов» уже второй. Карпин обыграл Божовича
Как пиджак Кононова влияет на результаты «Спартака»
Федерация бокса РФ готова организовать бой для А. Емельяненко
«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
Провальный год: такого падения у Шараповой давно не было
5 бывших игроков сборной РФ присоединились к иску против полиции
Чалов получил перелом носа со смещением в матче с «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь