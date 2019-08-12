Белоруска Яна Якубович стала абсолютной победительницей юниорского ЧЕ по шашкам-100 в Варшаве

Как рассказали в федерации, белорусские игроки завоевали 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей и стали вторыми в командном зачете, уступив только сборной России.

Абсолютной чемпионкой Европы, победив во всех трех видах, стала 19-летняя Яна Якубович. По две золотые награды также выиграли среди молодежи в блице и рапиде Владислав Валюк, среди юниоров — Михаил Семенюк, в рапиде Виктория Николаева среди кадеток (U-16) заняла первое место. На верхнюю ступень пьедестала почета поднимались также в классической программе Вера Хващинская (молодежь, Бобруйск), Ксения Белая в рапиде (U-13, Витебск). Еще семь белорусских шашистов стали призерами турнира.