Белорусская шахматистка Ольга Баделько стала второй на юношеском ЧЕ в Словакии
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская шахматистка Ольга Баделько стала второй на юношеском чемпионате Европы в Братиславе (Словакия), сообщили БЕЛТА в
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская шахматистка Ольга Баделько стала второй на юношеском чемпионате Европы в Братиславе (Словакия), сообщили БЕЛТА в
Белоруска в возрастной категории среди девушек до 18 лет набрала 7,5 очков.
Первое место завоевала польская шахматистка Алисия Сливичка, одержавшая восемь побед и потерпевшая лишь одно поражение от Ольги Баделько. В 9-м туре белоруска до последнего боролась за золото, но партия завершилась вничью.
Ее партнерша по команде Ксения Зеленцова, выступавшая в возрастной категории до 14 лет, стала четвертой. Такое же место в соревнованиях среди детей до 8 лет заняла Варвара Мацкевич.
В турнире приняли участие более 1,3 тыс. юных шахматистов из 48 стран.
Следующий крупный старт состоится