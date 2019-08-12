Белорусская шахматистка Ольга Баделько стала второй на юношеском ЧЕ в Словакии

Белоруска в возрастной категории среди девушек до 18 лет набрала 7,5 очков.

Читайте также Украинская спортсменка увидела в отказе от поездки в Россию конец карьеры

Первое место завоевала польская шахматистка Алисия Сливичка, одержавшая восемь побед и потерпевшая лишь одно поражение от Ольги Баделько. В 9-м туре белоруска до последнего боролась за золото, но партия завершилась вничью.

Ее партнерша по команде Ксения Зеленцова, выступавшая в возрастной категории до 14 лет, стала четвертой. Такое же место в соревнованиях среди детей до 8 лет заняла Варвара Мацкевич.

В турнире приняли участие более 1,3 тыс. юных шахматистов из 48 стран.