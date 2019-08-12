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12 августа, источник: БЕЛТА

Белорусская шахматистка Ольга Баделько стала второй на юношеском ЧЕ в Словакии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская шахматистка Ольга Баделько стала второй на юношеском чемпионате Европы в Братиславе (Словакия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

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Белоруска в возрастной категории среди девушек до 18 лет набрала 7,5 очков.

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Первое место завоевала польская шахматистка Алисия Сливичка, одержавшая восемь побед и потерпевшая лишь одно поражение от Ольги Баделько. В 9-м туре белоруска до последнего боролась за золото, но партия завершилась вничью.

Ее партнерша по команде Ксения Зеленцова, выступавшая в возрастной категории до 14 лет, стала четвертой. Такое же место в соревнованиях среди детей до 8 лет заняла Варвара Мацкевич.

В турнире приняли участие более 1,3 тыс. юных шахматистов из 48 стран.

Следующий крупный старт состоится 15—19 августа в минском Дворце спорта, где пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов.

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