Карлсен признан величайшим шахматистом в истории по версии болельщиков

Он набрал 36% от общего числа голосов (за него проголосовало 182 человека), на втором месте расположился советский и российский шахматист Гарри Каспаров (28% голосов, 143 человека), на третьем — американец Бобби Фишер (25%, 128 человек). 11% респондентов отдали свой голос за вариант «другой шахматист» (58 человек), из гроссмейстеров, не включенных в голосование, чаще всего упоминался индиец Вишванатан Ананд. Опрос, в котором приняли участие более 500 человек, длился в течение недели.

Карлсен является действующим чемпионом мира с 2013 года. Также он стал первым абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях — в классических шахматах, рапиде и блице). Карлсен является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг FIDE (ему было 19 лет и один месяц). Кроме того, Карлсен пять раз завоевывал премию «Шахматный Оскар» (2009−2013), которая вручается за выдающиеся спортивные достижения, показанные в течение года.