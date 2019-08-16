Белорус Андрей Валюк победил в рапиде на этапе КМ по шашкам в Эстонии
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Валюк победил в рапиде на этапе Кубка мира по шашкам в Эстонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Валюк победил в рапиде на этапе Кубка мира по шашкам в Эстонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
Многократный чемпион мира набрал 11 очков из 14 возможных и разделил победу с давним соперником из Литвы Арунасом Норвайшасом. У игроков оказалось равное количество очков (по — 11) и дополнительные критерии также оказались равными.
В классической программе этапа Кубка мира белорусский игрок занял третье место. Победил Дмитрий Мельников из России.
Четвертый этап Кубка мира по шашкам пройдет с 26 августа по 1 сентября в болгарском Кранево.