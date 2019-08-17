Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.08
Атлетико
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
18.08
Бетис
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
18.08
Эспаньол
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
18.08
Динамо
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
18.08
Армавир
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
18.08
Краснодар-2
Томь
01
Футбол. Зарубежный
18.08
Унион Б
РБ Лейпциг
04
Футбол. Первый дивизион
18.08
Авангард К
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
18.08
Торпедо М
Текстильщик
31
Футбол. Первый дивизион
18.08
Ротор
Шинник
23
Футбол. Зарубежный
18.08
Реймс
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
18.08
Алавес
Леванте
10
Футбол. Первый дивизион
18.08
Мордовия
Чертаново
23
Футбол. Первый дивизион
18.08
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
18.08
Химки
Нефтехимик
32
Футбол. Премьер-лига
18.08
Уфа
Ростов
20
Футбол. Зарубежный
18.08
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
18.08
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
18.08
Сент-Этьен
Брест
11
Футбол. Премьер-лига
18.08
Рубин
Арсенал Т
10
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
17 августа, источник: Спорт РИА Новости

Томашевский лидирует после седьмого тура в Суперфинале ЧР

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Евгений Томашевский одержал победу над Владиславом Артемьевым в седьмом туре Суперфинала чемпионата России по шахматам и вышел в лидеры в турнирной таблице соревнований.

Наверх
Источник: AP 2019

Партия, в которой Томашевский играл белыми, завершилась после 36-го хода. Ничейные исходы были зафиксированы в партиях между шахматистами: Алексей Сарана — Дмитрий Яковенко, Алексей Дреев — Александр Предке, Владимир Федосеев — Максим Матлаков, Никита Витюгов — Александр Мотылев и Кирилл Алексеенко — Эрнесто Инаркиев.

После шести туров лидирует Томашевский (4,5 балла). Следом идут Предке, Алексеенко, Витюгов, Матлаков и Инаркиев (по 4).

В соревнованиях среди женщин лидер турнира Ольга Гиря черными победила Зарину Шафигуллину. Ее ближайшая преследовательница Наталья Погонина, играя белыми фигурами, одолела Полину Шувалову.

Другие результаты игрового дня:

Александра Костенюк — Алина Кашлинская — 0−1,

Валентина Гунина — Дарья Чарочкина — 1−0,

Елена Томилова — Маргарита Потапова — 0,5−0,5,

Александра Горячкина — Анастасия Боднарук — 0,5−0,5.

Гиря с 6 баллам занимает первое место в турнирной таблице, на втором месте идет Погонина (5,5), на третьем месте располагаются Горячкина и Кашлинская (по 4,5).

Партии восьмого тура пройдут 19 августа.

 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Названы причины падения с балкона свидетеля по делу Мамаева и Кокорина
Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки
«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
«Уфа» растерзала «Ростов». Карпину не помог даже Еременко
Бюджет и цели. Первое интервью Знарка после прихода в «Спартак»
Теннисистка Кузнецова проиграла в финале турнира в США
Российские баскетболисты победили команду Финляндии
«Челси» сыграл вничью в матче 2-го тура АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь