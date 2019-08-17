Томашевский лидирует после седьмого тура в Суперфинале ЧР

Источник: AP 2019

Партия, в которой Томашевский играл белыми, завершилась после 36-го хода. Ничейные исходы были зафиксированы в партиях между шахматистами: Алексей Сарана — Дмитрий Яковенко, Алексей Дреев — Александр Предке, Владимир Федосеев — Максим Матлаков, Никита Витюгов — Александр Мотылев и Кирилл Алексеенко — Эрнесто Инаркиев.

После шести туров лидирует Томашевский (4,5 балла). Следом идут Предке, Алексеенко, Витюгов, Матлаков и Инаркиев (по 4).

В соревнованиях среди женщин лидер турнира Ольга Гиря черными победила Зарину Шафигуллину. Ее ближайшая преследовательница Наталья Погонина, играя белыми фигурами, одолела Полину Шувалову.

Другие результаты игрового дня:

Александра Костенюк — Алина Кашлинская — 0−1,

Валентина Гунина — Дарья Чарочкина — 1−0,

Елена Томилова — Маргарита Потапова — 0,5−0,5,

Александра Горячкина — Анастасия Боднарук — 0,5−0,5.

Гиря с 6 баллам занимает первое место в турнирной таблице, на втором месте идет Погонина (5,5), на третьем месте располагаются Горячкина и Кашлинская (по 4,5).