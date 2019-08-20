Текущие события
Футбол. Еврокубки
20.08
ЧФР
Славия Пр
01
Футбол. Еврокубки
20.08
АПОЭЛ
Аякс
00
Футбол. Еврокубки
20.08
ЛАСК
Брюгге
01
Футбол. Кубок России
12:00
Чита
Луч
Футбол. Первый дивизион
20.08
Спартак-2
Енисей
20
Футбол. Кубок России
16:00
Алания
Ротор
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
20 августа, источник: Спорт РИА Новости

Гиря потерпела первое поражение в Суперфинале чемпионата России по шахматам

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ольга Гиря уступила Александре Горячкиной в партии девятого тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, но продолжает лидировать на турнире.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Гиря играла черными фигурами, завершилась после 46-го хода.

Другие результаты 9-го тура:

Наталья Погонина — Алина Кашлинская — ничья,

Валентина Гунина — Александра Костенюк — 1−0,

Зарина Шафигуллина — Полина Шувалова — 0−1,

Елена Томилова — Дарья Чарочкина — 0−1,

Анастасия Боднарук — Маргарита Потапова — 0−1.

Гиря потерпела первое поражение на турнире, но все равно продолжает лидировать, набрав 7 баллов. Второе место делят Горячкина, Погонина, Кашлинская и Гунина (по 6).

В соревнованиях среди мужчин Эрнесто Инаркиев выиграл у Алексея Сараны, Евгений Томашевский сыграл вничью с Александром Предке. В других партиях также были зафиксированы ничейные исходы в партиях между игроками: Алексей Дреев — Кирилл Алексеенко, Никита Витюгов — Дмитрий Яковенко, Владимир Федосеев — Александр Мотылев, Максим Матлаков — Владислав Артемьев.

После девяти туров первое место занимают три шахматиста, у которых по 5,5 балла — Витюгов, Томашевский и Инаркиев.

Партии 10-го тура состоятся в среду.

 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Кадыров прокомментировал результат скандального матча 'Зенит' - 'Ахмат'
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Сложнее, чем с «Порту». «Краснодар» в шаге от мечты
Касаткина и Шарапова не поедут на Олимпиаду? Как обстоят дела
«Аякс» чуть не проиграл на Кипре. Обзор матчей Лиги чемпионов
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь