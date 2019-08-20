Гиря потерпела первое поражение в Суперфинале чемпионата России по шахматам

Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Гиря играла черными фигурами, завершилась после 46-го хода.

Другие результаты 9-го тура:

Наталья Погонина — Алина Кашлинская — ничья,

Валентина Гунина — Александра Костенюк — 1−0,

Зарина Шафигуллина — Полина Шувалова — 0−1,

Елена Томилова — Дарья Чарочкина — 0−1,

Анастасия Боднарук — Маргарита Потапова — 0−1.

Гиря потерпела первое поражение на турнире, но все равно продолжает лидировать, набрав 7 баллов. Второе место делят Горячкина, Погонина, Кашлинская и Гунина (по 6).

В соревнованиях среди мужчин Эрнесто Инаркиев выиграл у Алексея Сараны, Евгений Томашевский сыграл вничью с Александром Предке. В других партиях также были зафиксированы ничейные исходы в партиях между игроками: Алексей Дреев — Кирилл Алексеенко, Никита Витюгов — Дмитрий Яковенко, Владимир Федосеев — Александр Мотылев, Максим Матлаков — Владислав Артемьев.

После девяти туров первое место занимают три шахматиста, у которых по 5,5 балла — Витюгов, Томашевский и Инаркиев.