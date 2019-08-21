Карякин сыграл вничью с Непомнящим в четвертом туре этапа Grand Chess Tour

Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась на 21-м ходу.
В других партиях четвертого тура зафиксированы следующие результаты:
Вишванатан Ананд (Индия) — Уэсли Со (США) — ничья,
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Магнус Карлсен (Норвегия) — ничья,
Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян — 1−0,
Аниш Гири (Нидерланды) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ничья,
Хикару Накамура (США) — Дин Лижэнь (Китай) — ничья.
После четырех туров Каруана и Ананд набрали по 2,5 балла, Карякин, Дин Лижэнь, Накамура, Карлсен, Со, Гири, Мамедьяров, Вашье-Лаграв — по 2, Аронян и Непомнящий — по 1,5.
Пятый тур состоится в среду.