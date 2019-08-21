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09:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карякин сыграл вничью с Непомнящим в четвертом туре этапа Grand Chess Tour

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим в партии четвертого тура на пятом этапе серии Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США).

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Источник: РИА "Новости"

Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась на 21-м ходу.

В других партиях четвертого тура зафиксированы следующие результаты:

Вишванатан Ананд (Индия) — Уэсли Со (США) — ничья,

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Магнус Карлсен (Норвегия) — ничья,

Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян — 1−0,

Аниш Гири (Нидерланды) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ничья,

Хикару Накамура (США) — Дин Лижэнь (Китай) — ничья.

После четырех туров Каруана и Ананд набрали по 2,5 балла, Карякин, Дин Лижэнь, Накамура, Карлсен, Со, Гири, Мамедьяров, Вашье-Лаграв — по 2, Аронян и Непомнящий — по 1,5.

Пятый тур состоится в среду.

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