Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.08
Слован Бр
ПАОК
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Торино
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Еврокубки
22.08
Эспаньол
Заря Лг
31
Футбол. Еврокубки
22.08
Партизан
Мольде
21
Футбол. Еврокубки
22.08
Селтик
АИК
20
Футбол. Еврокубки
22.08
Линфилд
Карабах
32
Футбол. Еврокубки
22.08
Брага
Спартак
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Стяуа
Витория Гимарайнш
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Гент
Риека
21
Футбол. Еврокубки
22.08
ПСВ
Аполлон
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Страсбур
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Еврокубки
22.08
АЗ
Антверпен
11
Футбол. Еврокубки
22.08
АЕК
Трабзонспор
13
Футбол. Еврокубки
22.08
Легия
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Копенгаген
Рига
31
Футбол. Еврокубки
22.08
Лудогорец
Марибор
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Фейеноорд
Хапоэль Беэр-Шева
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Судува
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
22.08
Мальме
Бней-Иегуда
30
Футбол. Еврокубки
22.08
Арарат-Армения
Дюделанж
21
Все события
Фоторепортажи
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
22 августа, источник: ТАСС

Томашевский выиграл Суперфинал чемпионата России по шахматам

ТАСС, 22 августа. Гроссмейстер Евгений Томашевский стал победителем мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир проходил в Ижевске и Воткинске Удмуртской Республики.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Томашевский в заключительной партии белыми фигурами одержал победу над Кириллом Алексеенко. Всего за 11 туров соревнований 32-летний Томашевский набрал семь очков.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

В других партиях 11-го тура Владислав Артемьев белыми фигурами сыграл вничью с Александром Мотылевым, Алексей Дреев белыми фигурами проиграл Эрнесто Инаркиеву, Владимир Федосеев белыми фигурами обыграл Дмитрия Яковенко, Максим Матлаков белыми победил Александра Предке, Никита Витюгов сыграл вничью с Алексеем Сараной.

В мужском турнире участвовали 12 спортсменов. Призовой фонд мужского турнира составляет 6,5 млн рублей, победитель получит 1 млн.

В итоговой турнирной таблице Витюгов, Матлаков и Инаркиев набрали по 6,5 очка, Артемьев, Мотылев, Предке и Алексеенко — по 5,5, Дреев — 5, Федосеев и Сарана — по 4,5, Яковенко — 3,5.

Суперфинал проводится с 2004 года. В прошлом году победителем турнира стал Петр Свидлер. Наибольшее число побед в Суперфиналах одерживал Свидлер (4). Томашевский во второй раз стал победителем Суперфинала, впервые он победил в 2015 году. Также на его счету бронзовая медаль турнира в 2007 году.

Читайте также
 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Беспроигрышная серия Кононова прервалась в Португалии
Мадридский «Реал» отдал в аренду «японского Месси»
Новая реальность РПЛ: цены на игроков вырастут, зарплаты — тоже
«Спартак» пропустил пять шайб от ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
Чемпион мира из Украины проведет бой с российским тяжеловесом
Быстрейшего человека планеты обвинили в обмане допинг-офицеров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь