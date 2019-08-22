Томашевский выиграл Суперфинал чемпионата России по шахматам

В итоговой турнирной таблице Витюгов, Матлаков и Инаркиев набрали по 6,5 очка, Артемьев, Мотылев, Предке и Алексеенко — по 5,5, Дреев — 5, Федосеев и Сарана — по 4,5, Яковенко — 3,5.

Суперфинал проводится с 2004 года. В прошлом году победителем турнира стал Петр Свидлер. Наибольшее число побед в Суперфиналах одерживал Свидлер (4). Томашевский во второй раз стал победителем Суперфинала, впервые он победил в 2015 году. Также на его счету бронзовая медаль турнира в 2007 году.