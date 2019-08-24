Карякин сыграл вничью с Ароняном в шестом туре этапа Grand Chess Tour в США

Партия, в которой Карякин играл белыми, завершилась после 38-го хода. Ещё один российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл белыми вничью с китайцем Дин Лижэнем.
В других партиях шестого тура зафиксированы следующие результаты:
Фабиано Каруана (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ничья,
Вишванатан Ананд (Индия) — Аниш Гири (Нидерланды) — ничья,
Хикару Накамура (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — ничья,
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Уэсли Со (США) — ничья.
После шести туров Дин Лижэнь, Каруана и Ананд набрали по 3,5 очка, Мамедьяров, Со, Непомнящий, Карякин, Карлсен, Вашье-Лаграв — по 3, Накамура, Аронян и Гири — по 2,5.
Седьмой тур состоится в субботу.