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24 августа, источник: Спорт РИА Новости

Карякин сыграл вничью с Ароняном в шестом туре этапа Grand Chess Tour в США

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии шестого тура на пятом этапе серии Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США).

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Карякин играл белыми, завершилась после 38-го хода. Ещё один российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл белыми вничью с китайцем Дин Лижэнем.

В других партиях шестого тура зафиксированы следующие результаты:

Фабиано Каруана (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ничья,

Вишванатан Ананд (Индия) — Аниш Гири (Нидерланды) — ничья,

Хикару Накамура (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — ничья,

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Уэсли Со (США) — ничья.

После шести туров Дин Лижэнь, Каруана и Ананд набрали по 3,5 очка, Мамедьяров, Со, Непомнящий, Карякин, Карлсен, Вашье-Лаграв — по 3, Накамура, Аронян и Гири — по 2,5.

Седьмой тур состоится в субботу.

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