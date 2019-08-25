Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Сент-Луисе

После семи туров лидируют Дин Лижэнь, Ананд и Каруана (по 4 очка). Непомнящий, Вашье-Лаграв, Мамедьяров, Со, Карякин и Карлсен набрали по 3,5 балла. У Ароняна, Накамуры и Гири по 3 очка. В восьмом туре Непомнящий сыграет с Ароняном, Карякин встретится с Вашье-Лагравом.