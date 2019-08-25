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09:51 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Сент-Луисе

ТАСС, 25 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью черными фигурами с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд — $325 тыс.). Турнир проходит в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

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Остальные партии также завершились вничью — Уэсли Со (США) — Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения) — Хикару Накамура (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды) — Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) — Вишванатан Ананд (Индия).

После семи туров лидируют Дин Лижэнь, Ананд и Каруана (по 4 очка). Непомнящий, Вашье-Лаграв, Мамедьяров, Со, Карякин и Карлсен набрали по 3,5 балла. У Ароняна, Накамуры и Гири по 3 очка. В восьмом туре Непомнящий сыграет с Ароняном, Карякин встретится с Вашье-Лагравом.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.

Соревнования завершатся 29 августа.

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