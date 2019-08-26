Карякин и Непомнящий одержали победы в восьмом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

Источник: AP 2019

Также победу одержал россиянин Ян Непомнящий, обыгравший белыми Левона Ароняна из Армении.

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Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. Также вничью завершились партии Фабиано Каруана (США) — Вишванатан Ананд (Индия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Аниш Гири (Нидерланды), Хикару Накамура (США) — Уэсли Со (США) .

В турнирной таблице Каруана, Дин Лижэнь, Непомнящий, Ананд и Карякин набрали по 4,5 очка, Карлсен, Со и Мамедьяров — по 4, Гири, Вашье-Лаграв, Накамура — по 3,5, Аронян — 3. В девятом туре Непомнящий сыграет с Со, Карякин встретится с Гири.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.