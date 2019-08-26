Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-2
Ротор
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
25.08
Торино
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
25.08
Барселона
Бетис
52
Футбол. Зарубежный
25.08
ПСЖ
Тулуза
40
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
09:05 (мск), источник: ТАСС

Карякин и Непомнящий одержали победы в восьмом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 26 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в восьмом туре Кубка Синкфилда. Турнир проходит в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Наверх
Источник: AP 2019

Также победу одержал россиянин Ян Непомнящий, обыгравший белыми Левона Ароняна из Армении.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. Также вничью завершились партии Фабиано Каруана (США) — Вишванатан Ананд (Индия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Аниш Гири (Нидерланды), Хикару Накамура (США) — Уэсли Со (США) .

В турнирной таблице Каруана, Дин Лижэнь, Непомнящий, Ананд и Карякин набрали по 4,5 очка, Карлсен, Со и Мамедьяров — по 4, Гири, Вашье-Лаграв, Накамура — по 3,5, Аронян — 3. В девятом туре Непомнящий сыграет с Со, Карякин встретится с Гири.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.

Соревнования завершатся 29 августа.

 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Без Чалова и Соболева: что нужно знать о составе сборной России
Трансферы недели: Круговой — в «Зенит», Тамез отказал «Спартаку»
Чемпионат КХЛ скоро стартует: от каких команд ждать прорыв?
«Краснодар» обратился в УЕФА из-за судейства в матче ЛЧ
«Фиорентина» уговаривает Симеоне перейти в московское «Динамо»
Черчесов высказался о невызове некоторых игроков в сборную РФ
Воспитанник киевского «Динамо» мечтает сыграть за сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь