Карякин и Непомнящий одержали победы в восьмом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе
ТАСС, 26 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл француза Максима
ТАСС, 26 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл француза Максима
Также победу одержал россиянин Ян Непомнящий, обыгравший белыми Левона Ароняна из Армении.
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. Также вничью завершились партии Фабиано Каруана (США) — Вишванатан Ананд (Индия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Аниш Гири (Нидерланды), Хикару Накамура (США) — Уэсли Со (США) .
В турнирной таблице Каруана, Дин Лижэнь, Непомнящий, Ананд и Карякин набрали по 4,5 очка, Карлсен, Со и Мамедьяров — по 4, Гири,
Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.
Соревнования завершатся 29 августа.