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10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий победил Уэсли Со в девятом туре этапа Grand Chess Tour в США

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над американцем Уэсли Со в девятом туре пятого этапа серии Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США).

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась после 132-го хода.

Другой российский шахматист Сергей Карякин, играя черными, после 44-го хода завершил партию вничью с голландцем Анишем Гири.

Результаты других партий 9-го тура:

Дин Лижэнь (Китай) — Фабиано Каруана (США) — 1−0,

Вишванатан Ананд (Индия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — ничья,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Хикару Накамура (США) — ничья,

Левон Аронян (Армения) — Магнус Карлсен (Норвегия) — ничья.

После девяти туров лидируют Непомнящий и Дин Лижэнь (по 5,5), на втором месте располагаются Ананд и Карякин (по 5), следом идут Каруана, Карлсен и Мамедьяров (по 4,5).

Партии 10-го тура пройдут во вторник.

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