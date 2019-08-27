Непомнящий победил Уэсли Со в девятом туре этапа Grand Chess Tour в США

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась после 132-го хода.
Другой российский шахматист Сергей Карякин, играя черными, после 44-го хода завершил партию вничью с голландцем Анишем Гири.
Результаты других партий 9-го тура:
Дин Лижэнь (Китай) — Фабиано Каруана (США) — 1−0,
Вишванатан Ананд (Индия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — ничья,
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Хикару Накамура (США) — ничья,
Левон Аронян (Армения) — Магнус Карлсен (Норвегия) — ничья.
После девяти туров лидируют Непомнящий и Дин Лижэнь (по 5,5), на втором месте располагаются Ананд и Карякин (по 5), следом идут Каруана, Карлсен и Мамедьяров (по 4,5).
Партии 10-го тура пройдут во вторник.