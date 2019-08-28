Непомнящий проиграл Вашье-Лаграву в 10-м туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе
ТАСС, 28 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами уступил французу Максиму
ТАСС, 28 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами уступил французу Максиму
Еще один россиянин Сергей Карякин белыми сыграл вничью с Вишванатаном Анандом (Индия). Магнус Карлсен (Норвегия) белыми переиграл Уэсли Со (США). Партии Левон Аронян (Армения) — Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) и Хикару Накамура (США) — Аниш Гири (Нидерланды) завершились вничью.
В турнирной таблице лидирует Дин Лижэнь (6 очков). У Непомнящего, Карлсена, Карякина и Ананда по 5,5 балла.
В заключительном туре Непомнящий черными сыграет с Гири. Карякин черными проведет поединок против Каруаны.
Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.
Соревнования завершатся 29 августа.