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09:21 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий проиграл Вашье-Лаграву в 10-м туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 28 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву в партии 10-го тура Кубка Синкфилда. Турнир проходит в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

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Источник: РИА "Новости"

Еще один россиянин Сергей Карякин белыми сыграл вничью с Вишванатаном Анандом (Индия). Магнус Карлсен (Норвегия) белыми переиграл Уэсли Со (США). Партии Левон Аронян (Армения) — Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) и Хикару Накамура (США) — Аниш Гири (Нидерланды) завершились вничью.

В турнирной таблице лидирует Дин Лижэнь (6 очков). У Непомнящего, Карлсена, Карякина и Ананда по 5,5 балла. Вашье-Лаграв, Каруана и Мамедьяров набрали по 5 очков, Накамура и Гири — по 4,5 балла. Со и Аронян замыкают турнирную таблицу (по 4 очка).

В заключительном туре Непомнящий черными сыграет с Гири. Карякин черными проведет поединок против Каруаны.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.

Соревнования завершатся 29 августа.

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