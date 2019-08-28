Непомнящий проиграл Вашье-Лаграву в 10-м туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

Источник: РИА "Новости"

Еще один россиянин Сергей Карякин белыми сыграл вничью с Вишванатаном Анандом (Индия). Магнус Карлсен (Норвегия) белыми переиграл Уэсли Со (США). Партии Левон Аронян (Армения) — Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) и Хикару Накамура (США) — Аниш Гири (Нидерланды) завершились вничью.

В турнирной таблице лидирует Дин Лижэнь (6 очков). У Непомнящего, Карлсена, Карякина и Ананда по 5,5 балла. Вашье-Лаграв, Каруана и Мамедьяров набрали по 5 очков, Накамура и Гири — по 4,5 балла. Со и Аронян замыкают турнирную таблицу (по 4 очка).

В заключительном туре Непомнящий черными сыграет с Гири. Карякин черными проведет поединок против Каруаны.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.