Дин Лижэнь победил на этапе Grand Chess Tour в США
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал победителем этапа серии Grand Chess Tour в американском
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал победителем этапа серии Grand Chess Tour в американском
В дополнительном матче, который состоял из партий в рапид и блиц, Дин Лижэнь одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.
Обе партии в быстрые шахматы завершились вничью, а в блице китайский гроссмейстер одержал две победы.
По итогам турнира Дин Лижэнь набрал 9,5 очка, Карлсен — 7,5. На счету Вишванатана Ананда (Индия) и Сергея Карякина (Россия) по 6 очков. Далее расположились: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян Непомнящий (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Фабиано Каруана (США) — по 5,5 очка, Хикару Накамура (США) и Максим
Следующий этап турнира пройдет с 6 по 10 ноября в Румынии.