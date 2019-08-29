Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
48Эксклюзивное джерси Самедова, Тиль и Ларссон в огне и пиджак на трибуне: главные фото из Самары
29 августа, источник: Спорт РИА Новости

Дин Лижэнь победил на этапе Grand Chess Tour в США

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал победителем этапа серии Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.

Наверх
Источник: Reuters

В дополнительном матче, который состоял из партий в рапид и блиц, Дин Лижэнь одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Обе партии в быстрые шахматы завершились вничью, а в блице китайский гроссмейстер одержал две победы.

По итогам турнира Дин Лижэнь набрал 9,5 очка, Карлсен — 7,5. На счету Вишванатана Ананда (Индия) и Сергея Карякина (Россия) по 6 очков. Далее расположились: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян Непомнящий (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Фабиано Каруана (США) — по 5,5 очка, Хикару Накамура (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) — по 5, Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США) — по 4,5.

Следующий этап турнира пройдет с 6 по 10 ноября в Румынии.

Читайте также
 Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Баскетболист ЦСКА рассказал об отношении к русским в США
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников в Лиге Европы
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Чего ждать от России на ЧМ по баскетболу. Минимум и максимум
Бесславная кампания. «Спартак» закончил выступление в еврокубках
«Интер» опубликовал фото Санчеса в форме клуба
Горе в семье Луиса Энрике. Умерла его 9-летняя дочь
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 8-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь