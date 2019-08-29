Дин Лижэнь победил на этапе Grand Chess Tour в США

Источник: Reuters

В дополнительном матче, который состоял из партий в рапид и блиц, Дин Лижэнь одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Обе партии в быстрые шахматы завершились вничью, а в блице китайский гроссмейстер одержал две победы.

По итогам турнира Дин Лижэнь набрал 9,5 очка, Карлсен — 7,5. На счету Вишванатана Ананда (Индия) и Сергея Карякина (Россия) по 6 очков. Далее расположились: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян Непомнящий (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Фабиано Каруана (США) — по 5,5 очка, Хикару Накамура (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) — по 5, Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США) — по 4,5.