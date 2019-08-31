Непомнящий поднялся на пятое место в рейтинге FIDE

Другой представитель России Сергей Карякин (2760) поднялся с 17-го на 12-е место. Кроме него и Непомнящего в топ-20 рейтинга входят еще три россиянина: Александр Грищук (2759, 13-е место), Владимир Крамник (2753, 16-е) и Владислав Артемьев (2746, 18-е).