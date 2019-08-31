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31 августа, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий поднялся на пятое место в рейтинге FIDE

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

На счету Непомнящего 2776 очков. Лидером рейтинга остается действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2876 очков), второе место занимает американец Фабиано Каруана (2812), третье — китаец Дин Лижэнь (2811).

Другой представитель России Сергей Карякин (2760) поднялся с 17-го на 12-е место. Кроме него и Непомнящего в топ-20 рейтинга входят еще три россиянина: Александр Грищук (2759, 13-е место), Владимир Крамник (2753, 16-е) и Владислав Артемьев (2746, 18-е).

В женском рейтинге продолжает лидировать китаянка Хоу Ифань (2659), второе место занимает ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2576), россиянка Александра Горячкина (2564) идет третьей. В топ-10 рейтинга находится еще одна представительница России — Екатерина Лагно (2545, 7-е место).

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