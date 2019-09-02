Текущие события
Хоккей. КХЛ
3.09
ЦСКА
Ак Барс
32
Хоккей. КХЛ
3.09
Йокерит
Авангард
13
Футбол. Кубок России
3.09
Тюмень
Енисей
01
Хоккей. КХЛ
3.09
Барыс
Адмирал
13
Футбол. Кубок России
3.09
Иртыш
Томь
02
Хоккей. КХЛ
3.09
Сибирь
Амур
21
Хоккей. КХЛ
3.09
Куньлунь
Салават Юлаев
43
Футбол. Кубок России
3.09
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
02
Все события
Фоторепортажи
14Станислав Черчесов. 56!
8«Спартак» остался без еврокубков
2 сентября, источник: Vesti.kz

Шахматы начали преподавать в 205 школах со всего Казахстана

Сегодня еще в 160 школах в 80 городах и селах Казахстана стартовала программа «Шахматы в школе». Таким образом на сегодняшний день по стране программа функционирует в 205 школах, где шахматам обучается более 15 тысяч детей.

Наверх

«С сегодняшнего дня еще в 160 школах начнется обучение игре по методическим пособиям Казахстанской федерации шахмат (КФШ), — говорит менеджер проекта Салтанат Ногайбаланова. — 40 школ получат полное техническое оснащение для обучения».

Читайте также
Чемпионы мира по шахматам определены в Астане

Программа была запущена КФШ в 2017 году, тогда шахматы как школьный предмет ввели в 18 школах Алматы, Павлодара и Кызылорды, где новому предмету начали обучаться более 1000 детей. В 2018 году к программе подключились еще 26 школ Шымкента и еще более 1000 школьников. И наконец в текущем году список пополнился еще 160 школами и 13 000 учащимися.

«Кроме того, для лучшего усвоения материала были подготовлены специальные учебные пособия, обучено 223 тренера и 25 школьных психологов. Оценка влияния шахмат на детей проведена в 22 школах, в ней приняли участие более 1700 учащихся начальных классов. На сайте КФШ разработан обучающий раздел, глоссарий шахматной терминологии, а также он-лайн платформа для тренеров», — добавила исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко.

Сегодня шахматам в школах обучаются дети в городах: Алматы, Нур-Султан, Павлодар, Экибастуз Кызылорда, Шымкент, Кокшетау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганда, Темиртау, Каркаралинск, Костанай, Актау, Петропавловск, Арыс, Темир, Шу, а также в 61 селах республики.

Генеральный партнер КФШ — АО «ФНБ “Самрук Казына”», социальный партнёр — фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Генеральный спонсор РОО «Казахстанская федерация шахмат» — научно образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова.

Читайте также
Андре Уорд назвал лучшего боксера мира
Большинство клубов РПЛ выразило недовольство судейством
Определились все участники 1/16 финала Кубка России по футболу
Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве
ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ
«Ростову» закрыли доступ на домашнюю арену
Адвокат Пака прокомментировала УДО Кокорина и Мамаева
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь