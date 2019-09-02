Шахматы начали преподавать в 205 школах со всего Казахстана

«С сегодняшнего дня еще в 160 школах начнется обучение игре по методическим пособиям Казахстанской федерации шахмат (КФШ), — говорит менеджер проекта Салтанат Ногайбаланова. — 40 школ получат полное техническое оснащение для обучения».

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Программа была запущена КФШ в 2017 году, тогда шахматы как школьный предмет ввели в 18 школах Алматы, Павлодара и Кызылорды, где новому предмету начали обучаться более 1000 детей. В 2018 году к программе подключились еще 26 школ Шымкента и еще более 1000 школьников. И наконец в текущем году список пополнился еще 160 школами и 13 000 учащимися.

«Кроме того, для лучшего усвоения материала были подготовлены специальные учебные пособия, обучено 223 тренера и 25 школьных психологов. Оценка влияния шахмат на детей проведена в 22 школах, в ней приняли участие более 1700 учащихся начальных классов. На сайте КФШ разработан обучающий раздел, глоссарий шахматной терминологии, а также он-лайн платформа для тренеров», — добавила исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко.

Сегодня шахматам в школах обучаются дети в городах: Алматы, Нур-Султан, Павлодар, Экибастуз Кызылорда, Шымкент, Кокшетау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганда, Темиртау, Каркаралинск, Костанай, Актау, Петропавловск, Арыс, Темир, Шу, а также в 61 селах республики.