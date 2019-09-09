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9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Церемония открытия Кубка мира по шахматам прошла в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Церемония открытия Кубка мира по шахматам состоялась вечером в понедельник в Центре искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске.

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Участие в церемонии приняли министр спорта РФ Павел Колобков, президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович и губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава Минспорта РФ напомнил, что Ханты-Мансийск принимает эти соревнования в пятый раз, а руководитель FIDE пояснил, что Кубок мира станет этапом отбора на турнир претендентов, который пройдет в 2020 году в Екатеринбурге.

По словам главы региона Комаровой, Кубок мира по шахматам все чаще ассоциируется с Ханты-Мансийском, и столицу Югры можно смело назвать домом для этого турнира. Также она напомнила, что среди его участников — три югорских шахматиста.

Соревновательная часть Кубка мира стартует 10 сентября. По данным организаторов, за главный приз будут бороться 128 шахматистов из 47 стран.

Ханты-Мансийск принимал этот турнир четыре раза с 2005 по 2011 год. В следующем году в городе пройдет Шахматная олимпиада.

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