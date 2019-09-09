Церемония открытия Кубка мира по шахматам прошла в Ханты-Мансийске

Участие в церемонии приняли министр спорта РФ Павел Колобков, президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович и губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава Минспорта РФ напомнил, что Ханты-Мансийск принимает эти соревнования в пятый раз, а руководитель FIDE пояснил, что Кубок мира станет этапом отбора на турнир претендентов, который пройдет в 2020 году в Екатеринбурге.

По словам главы региона Комаровой, Кубок мира по шахматам все чаще ассоциируется с Ханты-Мансийском, и столицу Югры можно смело назвать домом для этого турнира. Также она напомнила, что среди его участников — три югорских шахматиста.

Соревновательная часть Кубка мира стартует 10 сентября. По данным организаторов, за главный приз будут бороться 128 шахматистов из 47 стран.