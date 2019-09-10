Белорусские шашисты завоевали все медали в классической программе на ЧМ в Болгарии

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали все награды в классической программе на чемпионате мира по шашкам-64, который завершился 10 сентября в Святом Власе (Болгария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

На высшую ступень пьедестала почета поднимались Яна Якубович и Игорь Михальченко. Серебряные награды на счету Дарьи Федорович и Владислава Валюка. Бронзовыми призерами стали Анастасия Барышева и Андрей Валюк.