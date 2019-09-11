Пятый. В Югре стартовал Кубок мира

Источник: Спорт-Экспресс

9 сентября в Ханты-Мансийске в присутствии министра спорта Павла Колобкова, губернатора Югры Натальи Комаровой и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича открылся Кубок мира по шахматам. Церемония прошла в Центре искусств для одаренных детей Севера. Он трижды принимал престижный шахматный форум: в 2005, 2007 и 2009 годах. А вообще, для Ханты-Мансийска Кубок мира-2019 уже пятый по счету: в 2011 году его принимала Югорская шахматная академия, и сейчас турнир будет проходить там же.

Кубок мира — соревнование само по себе очень престижное, с высоким призовым фондом (1,6 миллиона долларов), да к тому же это важный этап очередного розыгрыша первенства мира. В нокаут-турнире принимают участие 128 шахматистов из 47 стран; два финалиста получат путевки в турнир претендентов. Состоится и матч за третье место. По словам Дворковича, у его победителя тоже будет шанс стать претендентом. А еще президент ФИДЕ сообщил, что этот самый турнир претендентов состоится весной следующего года в Екатеринбурге: такое решение принял президентский совет организации, проходивший в минувшие выходные в Будапеште.

В столицу Югры приехали почти все ведущие гроссмейстеры мира, за исключением чемпиона Магнуса Карлсена (Норвегия) и вице-чемпиона 2018 года Фабиано Каруаны (США). Им отбираться никуда не надо (у Фабиано есть персональная путевка), и они решили сделать паузу — слишком часто обоим приходилось в последнее время садиться за доску. В их отсутствие рейтинг-фаворитом стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь; он участвовал в жеребьевке цвета и вытянул черного короля: это означает, что в первой партии все участники с нечетными номерами будут играть черными.

На всех стадиях (1/64, 1/32, 1/16 и т. д. ), кроме финала, матчи состоят из двух партий с весьма популярным в наши дни контролем времени ФИДЕ: полтора часа на 40 ходов, затем еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В финале и матче за третье место будут играться четыре партии с тем же контролем.

При ничейном счете в основное время состоится тай-брейк — две партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход; при равном счете — еще две партии с контролем 10 минут + 10 секунд на ход; если победитель вновь не выявляется, то следуют две партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Если все мини-матчи не выявят победителя, то следует партия «Армагеддон», где белые получают 5 минут, черные — 4 с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с 61-го; ничья в пользу черных.

Победителям, помимо денег, будут вручены ценные призы, а главному герою — еще и уникальный кубок. Его основа состоит из уральских минералов (названия которых ласкают слух: кахолонг, долерит), обработанных вручную.

Россия представлена наибольшим количеством участников — 28. Среди них обладатели Кубка мира 2011 года Петр Свидлер и Кубка мира-2015 Сергей Карякин, новоиспеченный чемпион страны Евгений Томашевский, а также Ян Непомнящий, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Владимир Федосеев… На втором месте по представительству — Индия с 10 участниками, далее идут Китай — 7 и США — 6.