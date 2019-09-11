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11 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий, Карякин и Грищук вышли во второй раунд на Кубке мира

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россияне Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Александр Грищук оформили выход во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

Непомнящий в среду во второй партии первого круга белыми фигурами победил Сугара Ган-Эрдене из Монголии, Карякин (белыми) сыграл вничью с Мегаранто Сусанто из Индонезии, Грищук (белыми) взял верх над литовцем Паулюсом Пултиневичусом. В первых партиях все три российских гроссмейстера одержали победы.

Россиянин Даниил Дубов (белыми) разошелся миром с перуанцем Эмилио Кордовой и победил с общим счетом 1,5−0,5.

Представитель России Владислав Артемьев белыми обыграл соотечественника Илью Ильюшенка и вышел во второй круг (в первой партии была зафиксирована ничья), россиянин Петр Свидлер белыми нанес поражение кубинцу Карлосу Алборносу и также выиграл с общем счетом 1,5−0,5. Российский шахматист Никита Витюгов черными обыграл норвежца Фруде Уркедаля и прошел во второй круг (итоговый счет — 1,5−0,5).

Вничью завершились партии Никита Петров (Россия) — Евгений Томашевский (Россия), Максим Матлаков (Россия) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Дмитрий Андрейкин (Россия) — Крикор Мехитарян (Бразилия). Победители в этих противостояниях определятся на тай-брейке.

Лидеры рейтинга FIDE китаец Дин Лижэнь, Аниш Гири из Нидерландов, француз Максим Вашье-Лаграв, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и американец Уэсли Со вышли во второй раунд турнира.

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