Непомнящий, Карякин и Грищук вышли во второй раунд на Кубке мира
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россияне Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Александр Грищук оформили выход во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россияне Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Александр Грищук оформили выход во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в
Непомнящий в среду во второй партии первого круга белыми фигурами победил Сугара
Россиянин Даниил Дубов (белыми) разошелся миром с перуанцем Эмилио Кордовой и победил с общим счетом 1,5−0,5.
Представитель России Владислав Артемьев белыми обыграл соотечественника Илью Ильюшенка и вышел во второй круг (в первой партии была зафиксирована ничья), россиянин Петр Свидлер белыми нанес поражение кубинцу Карлосу Алборносу и также выиграл с общем счетом 1,5−0,5. Российский шахматист Никита Витюгов черными обыграл норвежца Фруде Уркедаля и прошел во второй круг (итоговый счет — 1,5−0,5).
Вничью завершились партии Никита Петров (Россия) — Евгений Томашевский (Россия), Максим Матлаков (Россия) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Дмитрий Андрейкин (Россия) — Крикор Мехитарян (Бразилия). Победители в этих противостояниях определятся на
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