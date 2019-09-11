Горячкина победила Стефанову в первом туре этапа Гран-при FIDE в Сколково
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина нанесла поражение болгарке Антоанете Стефановой в партии стартового тура первого этапа
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина нанесла поражение болгарке Антоанете Стефановой в партии стартового тура первого этапа
Партия закончилась после 54-го хода Горячкиной, которая играла черными фигурами.
Россиянка Валентина Гунина обыграла соотечественницу Алину Кашлинскую, китаянка Цзюй Вэньцзюнь оказалась сильнее шведки Пии Крамлинг. Вничью закончились партии Екатерина Лагно (Россия) — Мари Себаг (Франция), Элизабет Петц (Германия) — Александра Костенюк (Россия), Хампи Конеру (Индия) — Дронавалли Харика (Индия).
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