Шахматисты Томашевский и Матлаков пробились во второй круг Кубка мира
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россияне Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин и Максим Матлаков победили своих соперников на
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россияне Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин и Максим Матлаков победили своих соперников на
Томашевский обыграл соотечественника Никиту Петрова с общим счетом 2,5−1,5, Андрейкин с тем же счетом нанес поражение Крикору Мехитаряну (Бразилия), Матлаков взял верх над Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана — 2,5−1,5.
Кубок мира проходит в