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12 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Шахматисты Томашевский и Матлаков пробились во второй круг Кубка мира

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россияне Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин и Максим Матлаков победили своих соперников на тай-брейке и завоевали путевки во второй круг проходящего в Ханты-Мансийске Кубка мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Томашевский обыграл соотечественника Никиту Петрова с общим счетом 2,5−1,5, Андрейкин с тем же счетом нанес поражение Крикору Мехитаряну (Бразилия), Матлаков взял верх над Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана — 2,5−1,5.

Кубок мира проходит в Ханты-Мансийске с 10 сентября по 4 октября. Два сильнейших шахматиста по итогам Кубка мира завоюют право в 2020 году сыграть в турнире претендентов на звание чемпиона мира.

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