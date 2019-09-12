Шахматисты Томашевский и Матлаков пробились во второй круг Кубка мира

Томашевский обыграл соотечественника Никиту Петрова с общим счетом 2,5−1,5, Андрейкин с тем же счетом нанес поражение Крикору Мехитаряну (Бразилия), Матлаков взял верх над Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана — 2,5−1,5.

Кубок мира проходит в Ханты-Мансийске с 10 сентября по 4 октября. Два сильнейших шахматиста по итогам Кубка мира завоюют право в 2020 году сыграть в турнире претендентов на звание чемпиона мира.