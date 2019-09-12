Шахматист Карякин прокомментировал зарплаты сидящих на лавке футболистов
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает зарплаты многих футболистов неоправданно высокими. Комментарий гроссмейстера приводит
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает зарплаты многих футболистов неоправданно высокими. Комментарий гроссмейстера приводит
«Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звезд, приносящих пользу команде. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в
Карякин по итогам двух партий в первом раунде победил индонезийца Сусанто Мегаранто и вышел в следующую стадию, где сыграет с американцем Cамуэлем Севяном. Матчи второго круга пройдут