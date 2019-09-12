Шахматист Карякин прокомментировал зарплаты сидящих на лавке футболистов

«Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звезд, приносящих пользу команде. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в одной-двух играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо. Шахматы вообще в этом плане отстают от многих видов спорта», — сказал Карякин.