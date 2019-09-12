Гунина победила Костенюк во втором туре этапа Гран-при FIDE в Сколково
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина одержала победу над своей соотечественницей Александрой Костенюк в партии второго тура первого этапа
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина одержала победу над своей соотечественницей Александрой Костенюк в партии второго тура первого этапа
В других партиях второго тура зафиксированы следующие результаты:
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Дронавалли Харика (Индия) — ничья,
Мари Себаг (Франция) — Хампи Конеру (Индия) — ничья,
Александра Горячкина (Россия) — Элизабет Петц (Германия) — ничья,
Алина Кашлинская (Россия) — Екатерина Лагно (Россия) — ничья,
Пия Крамлинг (Швеция) — Антуанета Стефанова (Болгария) — ничья.
После двух туров на счету Гуниной 2 балла. Цзюй Вэньцзюнь и Горячкина набрали по 1,5 очка, Себаг, Конеру, Лагно, Харика и Петц — по 1, Костенюк, Кашлинская, Стефанова и Крамлинг — по 0,5.