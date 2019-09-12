Гунина победила Костенюк во втором туре этапа Гран-при FIDE в Сколково

После двух туров на счету Гуниной 2 балла. Цзюй Вэньцзюнь и Горячкина набрали по 1,5 очка, Себаг, Конеру, Лагно, Харика и Петц — по 1, Костенюк, Кашлинская, Стефанова и Крамлинг — по 0,5.