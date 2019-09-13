Карякин победил Севяна в первой партии второго раунда Кубка мира

Вничью сыграли россияне Ян Немомнящий и Александр Предке, Даниил Дубов и Алиреза Фируджа (Иран), Александр Грищук и Беньямин Бок (Нидерланды), Никита Витюгов и Никлас Хушенбет (Германия), Дмитрий Андрейкин и Ринат Джумабаев (Казахстан), Петр Свидлер и Андрей Есипенко, Максим Матлаков и Борис Гельфанд (Израиль).