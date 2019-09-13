Карякин победил Севяна в первой партии второго раунда Кубка мира
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россиянин Сергей Карякин победил представителя США Самуэля Севяна в первой партии второго раунда Кубка мира по шахматам в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россиянин Сергей Карякин победил представителя США Самуэля Севяна в первой партии второго раунда Кубка мира по шахматам в
Побед также добились россияне Евгений Томашевский и Владислав Артемьев, оказавшиеся сильнее Читамбарама Аравиндху (Индия), нанес поражение Ивану Чепаринову (Грузия).
Вничью сыграли россияне Ян Немомнящий и Александр Предке, Даниил Дубов и Алиреза Фируджа (Иран), Александр Грищук и Беньямин Бок (Нидерланды), Никита Витюгов и Никлас Хушенбет (Германия), Дмитрий Андрейкин и Ринат Джумабаев (Казахстан), Петр Свидлер и Андрей Есипенко, Максим Матлаков и Борис Гельфанд (Израиль).
Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с армянином Сергеем Мовсисяном, американец Уэсли Со разошелся миром с россиянином Антоном Демченко, Аниш Гири из Нидерландов сыграл вничью с россиянином Евгением Наером, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил Рустама Касымджанова из Узбекистана, француз Максим
Вторые партии второго раунда состоятся в субботу.