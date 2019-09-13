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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карякин победил Севяна в первой партии второго раунда Кубка мира

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россиянин Сергей Карякин победил представителя США Самуэля Севяна в первой партии второго раунда Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске.

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Источник: Спорт РИА Новости

Побед также добились россияне Евгений Томашевский и Владислав Артемьев, оказавшиеся сильнее Читамбарама Аравиндху (Индия), нанес поражение Ивану Чепаринову (Грузия).

Вничью сыграли россияне Ян Немомнящий и Александр Предке, Даниил Дубов и Алиреза Фируджа (Иран), Александр Грищук и Беньямин Бок (Нидерланды), Никита Витюгов и Никлас Хушенбет (Германия), Дмитрий Андрейкин и Ринат Джумабаев (Казахстан), Петр Свидлер и Андрей Есипенко, Максим Матлаков и Борис Гельфанд (Израиль).

Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с армянином Сергеем Мовсисяном, американец Уэсли Со разошелся миром с россиянином Антоном Демченко, Аниш Гири из Нидерландов сыграл вничью с россиянином Евгением Наером, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил Рустама Касымджанова из Узбекистана, француз Максим Вашье-Лаграв нанес поражение представителю Латвии Игорю Коваленко.

Вторые партии второго раунда состоятся в субботу.

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