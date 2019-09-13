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21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гунина лидирует после трех туров на этапе Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина сохраняет лидерство после третьего тура на первом этапе Гран-при FIDE, который проходит в Сколково.

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Источник: Спорт РИА Новости

В партии третьего тура, который прошел в пятницу, Гунина белыми фигурами сыграла вничью со своей соотечественницей Александрой Горячкиной. Вничью завершилась партия россиянок Екатерины Лагно и Александры Костенюк, а их соотечественница Алина Кашлинская уступила Хампи Конеру из Индии.

Результаты остальных партий тура:

Дронавалли Харика (Индия) — Мари Себаг (Франция) — 1:0,

Элизабет Петц (Германия) — Пия Крамлинг (Швеция) — ничья,

Антоанета Стефанова (Болгария) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — ничья.

После трех туров на счету Гуниной 2,5 балла. Далее следуют Горячкина, Дронавалли Харика, Цзюй Вэньцзюнь и Конеру (все — по 2 балла), Петц и Лагно (по 1,5), Костенюк, Себаг, Стефанова и Крамлинг (по 1), Кашлинская (0,5).

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