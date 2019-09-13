Гунина лидирует после трех туров на этапе Гран-при FIDE в Сколково

В партии третьего тура, который прошел в пятницу, Гунина белыми фигурами сыграла вничью со своей соотечественницей Александрой Горячкиной. Вничью завершилась партия россиянок Екатерины Лагно и Александры Костенюк, а их соотечественница Алина Кашлинская уступила Хампи Конеру из Индии.