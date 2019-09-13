Гунина лидирует после трех туров на этапе Гран-при FIDE в Сколково
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина сохраняет лидерство после третьего тура на первом этапе
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина сохраняет лидерство после третьего тура на первом этапе
В партии третьего тура, который прошел в пятницу, Гунина белыми фигурами сыграла вничью со своей соотечественницей Александрой Горячкиной. Вничью завершилась партия россиянок Екатерины Лагно и Александры Костенюк, а их соотечественница Алина Кашлинская уступила Хампи Конеру из Индии.
Результаты остальных партий тура:
Дронавалли Харика (Индия) — Мари Себаг (Франция) — 1:0,
Элизабет Петц (Германия) — Пия Крамлинг (Швеция) — ничья,
Антоанета Стефанова (Болгария) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — ничья.
После трех туров на счету Гуниной 2,5 балла. Далее следуют Горячкина, Дронавалли Харика, Цзюй Вэньцзюнь и Конеру (все — по 2 балла), Петц и Лагно (по 1,5), Костенюк, Себаг, Стефанова и Крамлинг (по 1), Кашлинская (0,5).