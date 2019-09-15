Гунина и Цзюй Вэньцзюнь сохранили лидерство после 5-го тура этапа Гран-при FIDE в Сколково
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами сыграла вничью с Антоанетой Стефановой из Болгарии в пятом туре первого этапа
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами сыграла вничью с Антоанетой Стефановой из Болгарии в пятом туре первого этапа
Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами выиграла у шведки Пии Крамлинг. Партии Алина Кашлинская (Россия) — Мари Себаг (Франция), Элизабет Петц (Германия) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Харика Дронавалли (Индия) — Александра Костенюк (Россия), Александра Горячкина (Россия) — Хампи Конеру (Индия) завершились вничью.
После пяти туров в турнирной таблице лидируют Гунина и Цзюй Вэньцзюнь (по 3,5 очка), у Конеру, Горячкиной и Лагно — по 3, Петц и Дронавалли — по 2,5, Кашлинской, Костенюк и Стефановой — по 2, Крамлинг и Себаг — по 1,5.
В шестом туре в понедельник пройдут партии Цзюй Вэньцзюнь — Кашлинская, Костенюк — Себаг, Горячкина — Дронавалли, Крамлинг — Конеру, Стефанова — Лагно, Петц — Гунина.
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