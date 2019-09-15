Гунина и Цзюй Вэньцзюнь сохранили лидерство после 5-го тура этапа Гран-при FIDE в Сколково

После пяти туров в турнирной таблице лидируют Гунина и Цзюй Вэньцзюнь (по 3,5 очка), у Конеру, Горячкиной и Лагно — по 3, Петц и Дронавалли — по 2,5, Кашлинской, Костенюк и Стефановой — по 2, Крамлинг и Себаг — по 1,5.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако ( 2—15 декабря ), Лозанне ( 1—20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая — 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая из которых выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.