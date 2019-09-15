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15 сентября, источник: ТАСС

Гунина и Цзюй Вэньцзюнь сохранили лидерство после 5-го тура этапа Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами сыграла вничью с Антоанетой Стефановой из Болгарии в пятом туре первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра «Сколково».

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами выиграла у шведки Пии Крамлинг. Партии Алина Кашлинская (Россия) — Мари Себаг (Франция), Элизабет Петц (Германия) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Харика Дронавалли (Индия) — Александра Костенюк (Россия), Александра Горячкина (Россия) — Хампи Конеру (Индия) завершились вничью.

После пяти туров в турнирной таблице лидируют Гунина и Цзюй Вэньцзюнь (по 3,5 очка), у Конеру, Горячкиной и Лагно — по 3, Петц и Дронавалли — по 2,5, Кашлинской, Костенюк и Стефановой — по 2, Крамлинг и Себаг — по 1,5.

В шестом туре в понедельник пройдут партии Цзюй Вэньцзюнь — Кашлинская, Костенюк — Себаг, Горячкина — Дронавалли, Крамлинг — Конеру, Стефанова — Лагно, Петц — Гунина.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2—15 декабря), Лозанне (1—20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая — 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая из которых выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Этап Гран-при в Москве завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс. 17 сентября у спортсменок запланирован выходной день.

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