Горячкина победила Харику в шестом туре этапа Гран-при FIDE в Сколково

После шести туров единоличное лидерство захватила Цзюй Вэньцзюнь (4,5 очка), на пол-очка от нее отстают Горячкина, Конеру и Лагно. Далее следуют Петц и Гунина (обе — по 3,5), Костенюк и Харика (обе — по 2,5), Стефанова, Себаг и Кашлинская (все — по 2) и Крамлинг (1,5).