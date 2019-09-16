Горячкина победила Харику в шестом туре этапа Гран-при FIDE в Сколково
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу над представительницей Индии Дронавалли Харикой в партии шестого тура первого этапа
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу над представительницей Индии Дронавалли Харикой в партии шестого тура первого этапа
Партия завершилась после 62-го хода Горячкиной, которая играла белыми фигурами. Другая представительница России Екатерина Лагно черными обыграла болгарку Антоанету Стефанову.
Россиянки Алина Кашлинская и Валентина Гунина свои партии шестого тура проиграли: Кашлинская уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь, Гунина — немке Элизабет Петц.
Результаты других партий дня: Александра Костенюк (Россия) — Мари Себаг (Франция) — ничья, Пия Крамлинг (Швеция) — Хампи Конеру (Индия) — 0:1.
После шести туров единоличное лидерство захватила Цзюй Вэньцзюнь (4,5 очка), на
Турнир продлится до 22 сентября.