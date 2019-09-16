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16 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Горячкина победила Харику в шестом туре этапа Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу над представительницей Индии Дронавалли Харикой в партии шестого тура первого этапа Гран-при FIDE, который проходит в Сколково.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия завершилась после 62-го хода Горячкиной, которая играла белыми фигурами. Другая представительница России Екатерина Лагно черными обыграла болгарку Антоанету Стефанову.

Россиянки Алина Кашлинская и Валентина Гунина свои партии шестого тура проиграли: Кашлинская уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь, Гунина — немке Элизабет Петц.

Результаты других партий дня: Александра Костенюк (Россия) — Мари Себаг (Франция) — ничья, Пия Крамлинг (Швеция) — Хампи Конеру (Индия) — 0:1.

После шести туров единоличное лидерство захватила Цзюй Вэньцзюнь (4,5 очка), на пол-очка от нее отстают Горячкина, Конеру и Лагно. Далее следуют Петц и Гунина (обе — по 3,5), Костенюк и Харика (обе — по 2,5), Стефанова, Себаг и Кашлинская (все — по 2) и Крамлинг (1,5).

Турнир продлится до 22 сентября.

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