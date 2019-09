Карякин вылетел, Карлсен разочаровался в жизни: трагедии Кубка мира

«Мой мальчик Аниш выбывает — я потерял волю к жизни» («My boy Anish is out — I’ve lost my will to live»), — так в прямом эфире прокомментировал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен поражение голландца Аниша Гири в третьем круге Кубка мира. Гири и Карлсен любят подтрунивать друг над другом, часто обмениваются шпильками в интернете, но очевидно, что это лишь игра. Магнус, комментировавший тай-брейк 1/16 финала на популярном портале Chess24, явно симпатизировал Анишу и был расстроен, когда тот не сумел укротить комбинационный фейерверк Джеффри Шонга.