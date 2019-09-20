Карякин вылетел, Карлсен разочаровался в жизни: трагедии Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

«Мой мальчик Аниш выбывает — я потерял волю к жизни» («My boy Anish is out — I’ve lost my will to live»), — так в прямом эфире прокомментировал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен поражение голландца Аниша Гири в третьем круге Кубка мира. Гири и Карлсен любят подтрунивать друг над другом, часто обмениваются шпильками в интернете, но очевидно, что это лишь игра. Магнус, комментировавший тай-брейк 1/16 финала на популярном портале Chess24, явно симпатизировал Анишу и был расстроен, когда тот не сумел укротить комбинационный фейерверк Джеффри Шонга.

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Молодой американский гроссмейстер (ему в конце октября исполнится 19 лет) стал автором самой громкой пока что сенсации Ханты-Мансийска.

Шонг — ученик известного гроссмейстера и тренера Бабакулы Аннакова, выпускника московского спортинтерната и института физкультуры, который много лет назад перебрался в Техас и открыл на новой родине свою шахматную академию. В 2016 году в неполные 16 лет Джеффри выиграл престижный чемпионат мира среди юниоров, опередив в том числе россиянина Владислава Артемьева, который на два года старше. Свое мастерство Шонг оттачивал в сильных круговых турнирах в Сент-Луисе, которые проводит американский миллиардер Рекс Синкфилд.

Неудивительно, что юный Шонг в России совершенно не тушевался своего грозного соперника, а наоборот, старался навязать ему открытые комбинационные шахматы.

Видно было, что в дебютной подготовке, как и в опыте игры на высшем уровне Аниш превосходит своего визави, но тот демонстрировал фантастическую изворотливость, которая постоянно позволяла ему выходить сухим из воды. В обеих партиях с классическим контролем Гири владел инициативой, однако Шонг сумел защититься. Затем голландский гроссмейстер упустил два подряд «голевых момента» во второй партии с 25-минутным контролем: вначале выигрыш был сравнительно прост, через пару ходов — намного сложнее, но и намного эффектнее.

В обеих десятиминутках Аниш также получал преимущество по дебюту, но не сумел им воспользоваться. А затем пропустил несложный, хоть и симпатичный комбинационный удар, после чего уже не сумел спастись.

Очевидно, известный принцип «не забиваешь ты — забивают тебе» справедлив не только для футбола.

Остальные фавориты продолжают шагать по турнирной дистанции, хотя француз Максим Вашье-Лаграв, например, запросто мог завершить свое выступление. Его соперник Дмитрий Яковенко, который долгое время жил в Нижневартовске и во внутрироссийских соревнованиях представляет Югру, прекрасно подготовился к матчу и ни в чем не уступал грозному сопернику. Дмитрий даже повел в счете, выиграв первую дополнительную партию — в блестящем стиле заматовал короля Максима. Но потом не удержал чуть худшее окончание, и счет сравнялся. После еще двух ничьих в десятиминутках Дмитрий проиграл в блице.

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В «основное время», то есть в двух партиях с классическим контролем времени американец Уэсли Со обыграл Видита Сантоша из Индии, Левон Аронян (Армения) — петербуржца Максима Матлакова, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров — своего соотечественника Эльтаджа Сафарли, а москвич Александр Грищук — молодого китайца Сюй Сянъюй.

Александр очень энергично вел первую партию и на выходе из дебюта завязал выгодные для себя осложнения. Однако в критический момент неверно оформил свой план и мог попасть под разгромную атаку; к счастью, опровержение отнюдь не лежало на поверхности, и Сюй не сумел его найти, после чего Грищук реализовал свой перевес. Выиграл Александр и вторую партию, где изящно запатовал целый королевский фланг соперника.

Вообще в первый день 1/16 финала российские гроссмейстеры допустили сразу несколько зевков с последствиями разной степени тяжести.

Петр Свидлер, например, позволил своему оппоненту Ливиу Дитеру Нисипяну (Германия) пожертвовать слона, считая, что эта операция ведет к вечному шаху. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что Нисипяну, создавая угрозу мата, форсированно выигрывает две пешки. К счастью, Петр тут же сумел обмануть соперника и с помощью небольшого тактического трюка одну пешку отыграл, а возникшее после этого ферзевое окончание оказалось ничейным. В этом поединке дело дошло до тай-брейка, где верх взял восьмикратный чемпион России.

А самый грубый зевок допустил москвич Сергей Карякин, игравший с петербуржцем Никитой Витюговым.

Никита подготовил очень интересную дебютную идею, и вся партия протекала с его перевесом.

Сергей терпеливо защищался и сумел постепенно разменять почти все фигуры; на доске оставались только ферзи и разноцветные слоны. Формально у черных была даже лишняя пешка, хотя она никакой роли не играла — Витюгов в любой момент мог ее забрать. Черные должны были найти еще несколько точных ходов, чтобы окончательно уравнять положение, но тут Карякин грубо ошибся: поторопился вывести ферзя в центр, после чего его король угодил под матовую атаку. Во второй партии взять реванш вице-чемпиону мира 2016 года не удалось: Витюгов вновь удачно разыграл дебют, полностью контролировал ситуацию на доске и закончил партию вечным шахом.

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Очень упорным оказалось российское дерби давних друзей-соперников Яна Непомнящего и Евгения Томашевского.

Первые четыре партии достаточно закономерно завершились вничью, после чего в десятиминутках гроссмейстеры обменялись ударами: вначале выиграл Ян, потом Евгений сравнял счет. Лишь в блице Непомнящий, признанный мастер скоростной игры, сумел склонить чашу весов на свою сторону.

Драматично закончился матч китайских гроссмейстеров Юй Янъи и Вэй И. После трех ничьих в четвертой партии Вэй добился серьезного перевеса и выиграл пешку, но на стадии реализации не только все расплескал, но и угодил под атаку и проиграл. Когда Вэй покидал Югорскую шахматную академию, у него в глазах стояли слезы…

В четверг 19 сентября на Кубке мира был выходной, а в пятницу бои возобновились.

В 1/8 финала встречаются: Дин Лижэнь (Китай) — Кирилл Алексеенко (Россия), Петр Свидлер (Россия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Никита Витюгов (Россия) — Уэсли Со (США), Александр Грищук (Россия) — Леньер Домингес (США), Ян Непомнящий (Россия) — Юй Янъи (Китай), Джеффри Шонг (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Шахрияр Мамедъяров — Теймур Раджабов (оба — Азербайджан), Левон Аронян (Армения) — Ле Куанг Льем (Вьетнам).