Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь в 9-м туре этапа Гран-при FIDE в Сколково
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в девятом туре первого этапа
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в девятом туре первого этапа
Партия, в которой Лагно играла белыми фигурами, завершилась на 36-м ходу.
В российском противостоянии Александра Горячкина победила черными Александру Костенюк, Алина Кашлинская выиграла белыми у шведки Пии Крамлинг, Валентина Гунина уступила черными представительнице Индии Хампи Конеру.
Результаты других партий тура:
Дронавалли Харика (Индия) — Элизабет Петц (Германия) — ничья,
Мари Себаг (Франция) — Антоанета Стефанова (Болгария) — ничья.
После девяти туров единоличное лидерство захватила Конеру (7 очков), на второй строчке располагается Цзюй Вэньцзюнь (6,5), третье место занимает Горячкина (6). Далее следуют Лагно (5,5), Петц, Гунина и Харика (по 4,5), Костенюк и Кашлинская (3,5) Себаг и Стефанова (по 3) и Крамлинг (2,5).