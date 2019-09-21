Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь в 9-м туре этапа Гран-при FIDE в Сколково

Партия, в которой Лагно играла белыми фигурами, завершилась на 36-м ходу.

После девяти туров единоличное лидерство захватила Конеру (7 очков), на второй строчке располагается Цзюй Вэньцзюнь (6,5), третье место занимает Горячкина (6). Далее следуют Лагно (5,5), Петц, Гунина и Харика (по 4,5), Костенюк и Кашлинская (3,5) Себаг и Стефанова (по 3) и Крамлинг (2,5).