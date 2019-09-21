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09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь в 9-м туре этапа Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в девятом туре первого этапа Гран-при FIDE, который проходит в Сколково.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Лагно играла белыми фигурами, завершилась на 36-м ходу.

В российском противостоянии Александра Горячкина победила черными Александру Костенюк, Алина Кашлинская выиграла белыми у шведки Пии Крамлинг, Валентина Гунина уступила черными представительнице Индии Хампи Конеру.

Результаты других партий тура:

Дронавалли Харика (Индия) — Элизабет Петц (Германия) — ничья,

Мари Себаг (Франция) — Антоанета Стефанова (Болгария) — ничья.

После девяти туров единоличное лидерство захватила Конеру (7 очков), на второй строчке располагается Цзюй Вэньцзюнь (6,5), третье место занимает Горячкина (6). Далее следуют Лагно (5,5), Петц, Гунина и Харика (по 4,5), Костенюк и Кашлинская (3,5) Себаг и Стефанова (по 3) и Крамлинг (2,5).

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