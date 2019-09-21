Витюгов вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, Непомнящий и Свидлер выбыли

Первая партия завершилась победой россиянина. Другой россиянин Ян Непомнящий черными уступил китайцу Юй Янъи. Первая партия между соперниками завершилась вничью. Таким образом, Непомнящий покинул турнир.
Еще один представитель России Петр Свидлер белыми сыграл вничью с французом Максимом
Россиянин Александр Грищук черными уступил американцу Леньеру Домингесу, Кирилл Алексеенко белыми сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем. Оба российских шахматиста сыграют с соперниками
Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится