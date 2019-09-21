Витюгов вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, Непомнящий и Свидлер выбыли

Еще один представитель России Петр Свидлер белыми сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и завершил выступление на турнире. В первой партии победу одержал Вашье-Лаграв.

Россиянин Александр Грищук черными уступил американцу Леньеру Домингесу, Кирилл Алексеенко белыми сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем. Оба российских шахматиста сыграют с соперниками тай-брейки в воскресенье.