Горячкина сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь на этапе Гран-при FIDE в Сколково

Источник: РИА "Новости"

Горячкина победила на турнире претенденток 2019 года и получила право сыграть за титул с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону. Дата и место проведения матча еще не определены.

В других партиях россиянка Валентина Гунина белыми фигурами обыграла представительницу Индии Харику Дронавалли, россиянка Александра Костенюк черными победила шведку Пиа Крамлинг, россиянка Анна Кашлинская черными переиграла Антуанету Стефанову (Болгария). Партии между Екатериной Лагно (Россия) и Хампи Конеру (Индия), а также немкой Элизабет Петц и француженкой Мари Себаг завершились вничью.

По результатам десяти туров лидирует Конеру — 7,5 очка, далее следуют Цзюй Вэньцзюнь (7), Горячкина — (6,5), Лагно (6), Гунина (5,5), Петц (5), Дронавалли, Костенюк и Кашлинская — (по 4,5), Себаг (3,5), Стефанова (3), Крамлинг (2,5).

Заключительный тур состоится в воскресенье, пройдут партии Горячкина — Крамлинг, Конеру — Цзюй Вэньцзюнь, Себаг — Гунина, Дроновалли — Лагно, Кашлинская — Петц, Костенюк — Стефанова.