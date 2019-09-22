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22 сентября, источник: ТАСС

Шахматистка Конеру выиграла первый этап Гран-при FIDE в Сколково

В последнем туре представительница Индии сыграла вничью с ближайшей преследовательницей Цзюй Вэньцзюнь.

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шахматистка из Индии Хампи Конеру победила на первом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра «Сколково».

В партии заключительного тура Конеру сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, которая являлась ее ближайшей преследовательницей. В других партиях заключительного раунда россиянка Александра Горячкина белыми обыграла шведку Пиа Крамлинг, немка Элизабет Петц оказалась сильнее Алины Кашлинской (Россия), а болгарка Антуанета Стефанова победила россиянку Александру Костенюк. Партии Мари Себаг (Франция) — Валентина Гунина (Россия) и Харика Дронавалли (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) завершились ничейным результатом.

По итогам 11 туров Конеру набрала 8 очков, у Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной — по 7,5 очка, Лагно — 6,5 очка, Петц и Гуниной — по 6 очков, Дронавалли — 5 очков, Костенюк и Кашлинской — 4,5 очка, Стефановой и Себаг — по 4 очка, последнее место заняла Крамлинг (2,5 очка).

В серии Гран-при пройдут еще три этапа: в Монако (2—15 декабря), Лозанне (1—20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая — 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при. Призовой фонд турнира в Москве составлял €80 тыс.

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