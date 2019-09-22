Шахматистка Конеру выиграла первый этап Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шахматистка из Индии Хампи Конеру победила на первом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра «Сколково».

В партии заключительного тура Конеру сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, которая являлась ее ближайшей преследовательницей. В других партиях заключительного раунда россиянка Александра Горячкина белыми обыграла шведку Пиа Крамлинг, немка Элизабет Петц оказалась сильнее Алины Кашлинской (Россия), а болгарка Антуанета Стефанова победила россиянку Александру Костенюк. Партии Мари Себаг (Франция) — Валентина Гунина (Россия) и Харика Дронавалли (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) завершились ничейным результатом.

По итогам 11 туров Конеру набрала 8 очков, у Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной — по 7,5 очка, Лагно — 6,5 очка, Петц и Гуниной — по 6 очков, Дронавалли — 5 очков, Костенюк и Кашлинской — 4,5 очка, Стефановой и Себаг — по 4 очка, последнее место заняла Крамлинг (2,5 очка).