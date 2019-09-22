Россиянин Грищук вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

В первых двух партиях четвертого раунда соперники одержали по одной победе. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй сильнее оказался Грищук. В субботу в четвертьфинал вышел россиянин Никита Витюгов, соревнования покинули Ян Непомнящий и Петр Свидлер.

Россиянин Кирилл Алексеенко проиграл на тай-брейке китайцу Дин Лижэню и завершил выступление на турнире. По результатам тай-брейка в четвертьфинал также пробились американец Джеффри Сюн, азербайджанец Теймур Раджабов и армянин Левон Аронян.

В четвертьфинале Грищук встретится с Дин Лижэнем, Витюгов — с китайцем Юй Янъи, Раджабов — с Сюном, Аронян — с французом Максимом Вашье-Лагравом. Первые партии четвертьфинала пройдут в понедельник.