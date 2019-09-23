«Неприличная одежда»: чем запомнился четвертый раунд Кубка мира
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Во время четвертого раунда Кубка мира в
При этом Кубок мира — турнир не только очень длинный, но и непредсказуемый: можно вылететь через два дня, а можно задержаться на несколько недель. Сколько с собой брать одежды? Излишний запас может оказаться плохой приметой… Понятно, что каждый шахматист решает этот вопрос
Но случилась незадача: у Александра Грищука порвались брюки от костюма, и на очередную партию он пришел в пиджаке и джинсах.
Красивых, стильных, аккуратных — но джинсах. Любители шахмат наверняка помнят, что на прошлом Кубке мира (Тбилиси-2017) один из участников не смог выйти на игру
Или, может быть, надо отстранять от игры действующего обладателя Кубка мира Левона Ароняна, который любит носить пестрые рубашки с красными брюками и ботинками? Нет, армянский гроссмейстер до сих пор в строю и пытается отстоять свой титул! Вспомним крылатую фразу
Однако вернемся к шахматам. Всего двое россиян сумели пробиться в четвертьфинал — петербуржец Никита Витюгов и москвич Александр Грищук, с которого мы начали рассказ. Никита продолжает радовать болельщиков мощной игрой и великолепной домашней подготовкой. В отличие от шахматных «небожителей», которые безостановочно кочуют с одного турнира на другой, Витюгов не так часто выступает в соревнованиях и у него остается время для серьезной аналитической работы. В первой партии с американцем Уэсли Со самостоятельная игра началась для него, похоже, только в районе 30-го хода, а всё, что этому предшествовало (планы, маневры), было изучено Никитой в домашней лаборатории.
Уэсли славится своей изобретательностью, практической изворотливостью, но тут даже он ничего не смог придумать: питерский гроссмейстер четко погасил небольшую контригру соперника и довел партию до победы.
В ответном поединке он достаточно легко удержал черный цвет и выиграл матч в основное время 1,5:0,5.
Более тернистым оказался путь Грищука, хотя первую партию белыми фигурами он тоже выиграл — у бывшего кубинского, а ныне американского гроссмейстера Леньера Домингеса; но выиграл в долгой и нервной борьбе с обоюдными упущениями. Во второй партии Александр не стал играть на «отбой», а довольно резко повел наступление на неприятельского короля. План этот был, наверное, вполне корректным, но очень уж много времени московский гроссмейстер тратил на свои ходы! На один день проявился рецидив его старой «цейтнотной болезни», от которой он, казалось бы, сумел избавиться. Когда времени на часах оставалось совсем мало, Грищук сбился с правильного пути, и его позиция пошла под откос. Однако на
Французский гроссмейстер отлично провел этот матч: вначале четко реализовал «преимущество выступки», а потом уверенно сделал ничью черными.
Закончил выступление и Ян Непомнящий, единственный в настоящее время российский гроссмейстер, входящий в мировую десятку по рейтингу. Обе партии с Юй Янъи протекали с его преимуществом; Непомнящий даже написал по горячим следам в твиттере, что у него было «почти выиграно». Но «почти» не считается: изворотливый китайский гроссмейстер первую партию привел к ничейной гавани, а вторую (где после дебюта у него не хватало двух пешек) и вовсе развернул на 180 градусов и выиграл.
Молодой петербуржец Кирилл Алексеенко не сумел сотворить еще одну сенсацию в матче с
Левон Аронян на
А уже 23 сентября на Кубке мира начинаются четвертьфиналы.
В них встречаются: Дин Лижэнь (Китай) — Александр Грищук (Россия), Максим
Владимир Барский