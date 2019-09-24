Трофей «Гран-при Сколково» уехал в Индию

Источник: Спорт-Экспресс

В инновационном центре «Сколково» в Москве подошел к концу первый этап «Гран-при» Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Первое место на турнире заняла индийская шахматистка Хампи Конеру. Второй стала россиянка Александра Горячкина и представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь.

Непобедимая Горячкина

Индийская спортсменка Хампи Конеру вместе с россиянкой Александрой Горячкиной стали единственными шахматистками, не проигравшими в Сколково ни одной партии. Однако по количеству побед на турнире Горячкина все-таки уступила. И не только представительнице Индии, но и действующей чемпионке мира, китаянке, Цзюй Вэньцзюнь.

Именно со спортсменкой из Китая 20-летняя россиянка сыграет за шахматную корону в январе следующего года. Так что «Гран-при» в Сколково стал своего рода репетицией перед предстоящей встречей. И надо сказать, что в очном противостоянии соперницы смотрелись достойно друг друга. И хоть китаянка и имела значительный перевес в партии, россиянка смогла выровнять ход встречи и закончить ее вничью. Завершить турнир Горячкиной удалось на радостной для себя ноте. В последнем туре наша спортсменка обыграла двукратную чемпионку Европы из Швеции Пиа Крамлинг.

— Я показала хороший результат, но всегда есть к чему стремиться, — сказала Горячкина. — Организация турнира понравилась. Игровой зал необычный, внутри было темно, горели прожекторы.

Единственное поражение на турнире Цзюй Вэньцзюнь потерпела в девятом туре от другой россиянки — Екатерины Лагно. Эта победа стала реваншем за проигрыш нашей спортсменки в финале чемпионата мира 2018 года. В последнем туре китаянка противостояла Хампи Конеру из Индии, ставшей победительницей Гран-при в Сколково. И, чтобы сохранить свою лидерскую позицию, индийской спортсменке в игре против Вэньцзюнь достаточно было просто сыграть вничью, что Конеру и сделала. В итоге индийская спортсменка в 11 партиях смогла одержать 5 побед.

— Для меня это неожиданный результат, перед началом турнира я ставила себе цель провести несколько хороших игр, — призналась 32-летняя шахматистка из Индии. — А еще мне понравилась организация турнира.

Кроме Горячкиной и Лагно, из россиянок в турнире принимали участие Валентина Гунина, Александра Костенюк и Алина Кашлинская. Лагно стала четвертой, Гунина поделила пятое-шестое места, Кашлинская и Костенюк — восьмое-девятое.

Дальше — в Монако

Помимо спортивных мероприятий, в рамках соревнований проводилась и обширная развлекательная программа. В инновационном центре «Сколково» все желающие могли сразиться с шахматным роботом, посмотреть выставку из собрания Музея шахмат Российской шахматной федерации, а также экспонаты из коллекции Московской государственной художественно-промышленной академии. Кроме этого, для детей были организованы мастер-классы, сеансы одновременной игры и экскурсии в Технопарк Сколково.

По окончании заключительного тура состоялась торжественная церемония закрытия турнира. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович поблагодарил всех участниц, а также всех, кто помогал организовывать это турнир. Отдельно глава Международной шахматной федерации выразил благодарность партнерам и спонсорам. Генеральному партнеру турнира компании «Магнит». А также генеральному партнеру Российской шахматной федерации ПАО «Фосагро» и компании SILA International Lawyers.

Турнир в Москве стал первым из четырех этапов «Гран-при», которые пройдут с сентября по май 2020 года. В соревнованиях примут участие 16 спортсменок. При этом каждая шахматистка сыграет в трех турнирах серии Гран-при. По результатам соревнований определятся две лучшие шахматистки, которые получат путевки на турнир претенденток 2021 года. А победительница турнира претенденток сыграет за звание чемпионки мира с действующей обладательницей шахматной короны.

Следующие соревнования «Гран-при» пройдут в Монако ( 2—15 декабря ), швейцарской Лозанне ( 1—14 марта ) и на Сардинии ( 2—15 мая ). Организаторами этапа Гран-при ФИДЕ являются Международный шахматная федерация, Российская шахматная федерация (РШФ) и Московская школа управления Сколково.

Гран-при ФИДЕ. Москва