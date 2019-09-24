Юные белорусские шахматисты выиграли представительный турнир в Казахстане

Источник: openchess.by

В этом году за кубок приехали побороться юноши и девушки из Армении, Индии, Китая, Беларуси, Ирана, Канады, Алжира, Казахстана, России, Азербайджана. Соревнования проводятся по круговой системе в девять туров с обсчетом рейтинга ФИДЕ.

Сборная Беларуси, которую представляют Вячеслав Зарубицкий, Денис Лазавик, Ольга Баделько, Александра Тарасенко и капитан команды Вячеслав Зарубицкий, завоевала золотые награды в командном турнире за тур до завершения соревнований.

В копилке белорусских шахматистов 17 очков. Они единственные из участников состязаний не проиграли ни одного матча, записав на свой счет восемь побед и один ничейный результат. Серебряные награды у сборной Китая (14 очков), бронза — у россиян, которые по дополнительным показателям обошли хозяев соревнований команду Казахстана.