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24 сентября, источник: БЕЛТА

Юные белорусские шахматисты выиграли представительный турнир в Казахстане

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские шахматисты выиграли представительный международный турнир «Кубок Владимира Дворковича», который проходит в казахстанском Актобе с 22 по 26 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.

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Источник: openchess.by

В этом году за кубок приехали побороться юноши и девушки из Армении, Индии, Китая, Беларуси, Ирана, Канады, Алжира, Казахстана, России, Азербайджана. Соревнования проводятся по круговой системе в девять туров с обсчетом рейтинга ФИДЕ.

Сборная Беларуси, которую представляют Вячеслав Зарубицкий, Денис Лазавик, Ольга Баделько, Александра Тарасенко и капитан команды Вячеслав Зарубицкий, завоевала золотые награды в командном турнире за тур до завершения соревнований.

В копилке белорусских шахматистов 17 очков. Они единственные из участников состязаний не проиграли ни одного матча, записав на свой счет восемь побед и один ничейный результат. Серебряные награды у сборной Китая (14 очков), бронза — у россиян, которые по дополнительным показателям обошли хозяев соревнований команду Казахстана.

Белоруска Ольга Баделько показала лучший результат среди всех участников на 3-й доске: на ее счету 8,5 очков из 9 возможных. Денис Лазавик в числе лучших на 2-й доске, он принес команде 7 очков из 9 возможных.

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