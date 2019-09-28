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15:42 (мск), источник: ТАСС

Дин Лижэнь сыграет в финале Кубка мира по шахматам с Раджабовым

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сентября. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл соотечественника Юй Янъи на тай-брейке полуфинального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

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Источник: Reuters

Обе партии полуфинала завершились вничью, поэтому соперники играли тай-брейк. Шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в первой партии была зафиксирована ничья, во второй — победу одержал Дин Лижэнь.

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Благодаря выходу в финал Дин Лижэнь завоевал путевку на турнир претендентов. Победитель соревнования получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В финале китайский шахматист встретится с азербайджанцем Теймуром Раджабовым, который в полуфинале оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва. В матче за третье место сыграют Вашье-Лаграв и Юй Янъи.

В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

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