Дин Лижэнь сыграет в финале Кубка мира по шахматам с Раджабовым

Обе партии полуфинала завершились вничью, поэтому соперники играли
Благодаря выходу в финал Дин Лижэнь завоевал путевку на турнир претендентов. Победитель соревнования получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
В финале китайский шахматист встретится с азербайджанцем Теймуром Раджабовым, который в полуфинале оказался сильнее француза Максима
В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится