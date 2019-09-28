Дин Лижэнь сыграет в финале Кубка мира по шахматам с Раджабовым

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Обе партии полуфинала завершились вничью, поэтому соперники играли тай-брейк. Шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в первой партии была зафиксирована ничья, во второй — победу одержал Дин Лижэнь.

Благодаря выходу в финал Дин Лижэнь завоевал путевку на турнир претендентов. Победитель соревнования получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В финале китайский шахматист встретится с азербайджанцем Теймуром Раджабовым, который в полуфинале оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва. В матче за третье место сыграют Вашье-Лаграв и Юй Янъи.