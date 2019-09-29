«Предсмертное состояние»: как закончились полуфиналы Кубка мира
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«У меня предсмертное состояние примерно, радости вообще никакой нет. Еще играть четыре партии и, может быть,
Перед объективом камеры сидел усталый человек, который выполнил только часть работы, и ему предстоит пробыть еще неделю в холодном
«Радость от выхода в претенденты такая, относительная, — продолжил Теймур. — Мне кажется, я всей душой не хотел попадать в турнир претендентов все последнее время. Наверное, это ощущалось во многих моих партиях: честно говоря, иногда не было настроения играть».
Теймур Раджабов до этого дважды участвовал в претендентских соревнованиях: в 2011 году в Казани проиграл матч Владимиру Крамнику в драматичной борьбе на
«В последнее время мне интересно было поучаствовать в официальных соревнованиях. По системе Грищука: как можно меньше играть лишних турниров и делать ставку на официальные старты, чтобы попытаться выйти в турнир претендентов. В прошлом цикле у меня были шансы отобраться; в последнем туре (заключительного этапа
В системе Россолимо МВЛ, как часто называют французского гроссмейстера, попытался усилить свою игру по сравнению с недавней партией против Магнуса Карлсена, но, судя по всему, он слишком рано предложил размен ферзей. В возникшем после этого окончании черные не только не испытывали никаких затруднений, но и могли при желании побороться за перевес. Но такого желания у Теймура не оказалось, и когда на 31-м ходу Максим предложил ничью, то встретил полное понимание.
Играя во второй партии белыми, Раджабов сам предложил размен ферзей, причем совсем рано — на 6-м ходу. Такой уж это вариант: белые претендуют на микроскопический плюс, зато играют вообще без риска. Между тем, техника у Теймура отменная, так что Максиму пришлось бы еще проявить точность и аккуратность. Но против француза этот вариант играли уже не раз, и он неизменно уводил ферзя от размена; МВЛ славится своей дебютной принципиальностью, и проверенному плану он не изменил. Раджабов в ответ скромно вывел слона на d3, где он упирался в собственную пешку, переставил ферзя на одну клетку, сделал короткую рокировку. Такая подчеркнуто солидная и осторожная игра (мол, не трогайте меня — и я никого не трону!), похоже, усыпила бдительность
Вновь слово Теймуру: «Я очень боялся потратить все время и попасть в цейтнот. Пытался найти форсированный выигрыш — не получилось. В
В интернете тут же поползли слухи, что судьба матча уже предрешена и в Екатеринбург в марте следующего года приедут сразу два китайских претендента. Недаром же писал классик: «Ну, как не порадеть родному человечку?».
Но классик наш, не китайский, так что Дин и Юй его совету не последовали. Обе партии с длинным контролем они, правда, быстро завершили вничью, однако после двухдневной передышки вышли на решительный бой. По словам Дин Лижэня, оба старались удивить друг друга в дебюте и подготовили варианты, которые не только не изучали вместе, но и вообще почти не применяли раньше.
Объективно у
Итак, стали известны уже три участника турнира претендентов 2020 года: Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай) и Фабиано Каруана (США; у него персональное право как участника последнего матча на первенство мира). Четвертым почти наверняка станет Аниш Гири (Нидерланды) — у него следующий, после Дина, средний рейтинг, а китаец сейчас отобрался через Кубок мира. Пятая путевка будет разыграна в октябре в грандиозной «швейцарке» на острове Мэн. Еще две достанутся победителям серии
В отличие от предыдущих этапов, оба заключительных матча состоят из четырех партий с классическим контролем; если счет окажется равным, то на пятый день (4 октября) нас ждет
Владимир Барский