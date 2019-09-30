Трансляции Кубка мира по шахматам посмотрели в интернете более 2 млн пользователей

«Кубок мира транслируется на нескольких площадках. Прямая трансляция ведется непосредственно на сайте Кубка мира, YouTube, Twitch, а также сайтах “Матч ТВ” и Sportbox. На текущее время суммарно трансляции Кубка мира посмотрели более 2 млн пользователей. Можно ожидать, что цифра эта удвоится к финалу турнира», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сайт Кубка мира ежедневно посещают более 20 тыс. пользователей. В финале турнира встретятся китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Теймур Раджабов. В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится