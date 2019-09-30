Непомнящий сохранил 5-е место в рейтинге FIDE, Горячкина опустилась на 4-е

Источник: РИА "Новости"

На счету Непомнящего 2776 очков. Лидером рейтинга является действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2876), далее следуют американец Фабиано Каруана (2812) и китаец Дин Лижэнь (2811).

Другой представитель России Сергей Карякин (2760) занимает 12-е место, строчкой ниже располагается Александр Грищук (2759). Также в топ-20 рейтинга из российских шахматистов входят Владимир Крамник (2753, 16-е место) и Владислав Артемьев (2746, 20-е место).