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30 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий сохранил 5-е место в рейтинге FIDE, Горячкина опустилась на 4-е

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте FIDE.

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Источник: РИА "Новости"

На счету Непомнящего 2776 очков. Лидером рейтинга является действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2876), далее следуют американец Фабиано Каруана (2812) и китаец Дин Лижэнь (2811).

Другой представитель России Сергей Карякин (2760) занимает 12-е место, строчкой ниже располагается Александр Грищук (2759). Также в топ-20 рейтинга из российских шахматистов входят Владимир Крамник (2753, 16-е место) и Владислав Артемьев (2746, 20-е место).

В женском рейтинге продолжает лидировать китаянка Хоу Ифань (2659), второе место занимает ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2586). Россиянка Александра Горячкина (2575) опустилась на четвертую строчку, уступив место в тройке представительнице Индии Хампи Конеру (2577). В топ-10 рейтинга из российских шахматисток также входят Екатерина Лагно (2549, 6-е место) и Валентина Гунина (2509, 9-е место).

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